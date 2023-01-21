2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
過年期間，不少人會去彩券行買張刮刮樂試試手氣，今年台彩推出13款新年刮刮樂，玩法多樣、獎項及獎金也相當豐富，最高獎項為2000萬元，一起來看看刮刮樂商品有哪些？哪張中獎機率最高？2023新年刮刮樂一次整理。
刮刮樂購買與兌換時間
2023年18款刮刮樂分別在1月4日與1月12日陸續上市，最晚會在112年7月12日下市，兌獎截止日為112年10月4日與10月12日。
刮刮樂玩法、價格、中獎率與特色
2,000萬超級紅包
售價：每張2,000元
兌獎截止日：112年10月4日
總中獎率：69.33%
彩券特色：
7個頭獎2,000萬元
10個200萬元+賓士休旅車
850個100萬元
高達25次中獎機會
玩法說明：
任一遊戲中，若刮出「汽車」符號，即得二獎獎金200萬元。本期二獎除獎金200萬元外，台灣彩券另贈送賓士休旅車乙部(型號：GLA180白色，價值以市價為準)，二獎中獎人請電洽台灣彩券客服專線，辦理賓士休旅車兌領相關事宜。
遊戲1： 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金(不可跨區對獎)
遊戲2： 刮出3個相同金額，即得該獎金
遊戲3： 刮出一個金額，即得該獎金
遊戲4： 刮出一個金額，即得該獎金
遊戲5： 刮出2個相同金額，即得該獎金
遊戲6： 刮出一個金額，即得該獎金
遊戲7： 任一局中，若「您的元寶」大於「對手的元寶」，即得該局獎金(不可跨列對獎)
遊戲8： 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金(不可跨區對獎)
1,200萬大吉利
售價：每張1,000元
兌獎截止日：112年10月12日
總中獎率：70.00%
彩券特色：
6個頭獎1,200萬元
175個100萬元
總中獎率70%
玩法說明：
遊戲1：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
遊戲2：任一局中刮出3個相同符號，即得該局獎金(不可跨列對獎)
遊戲3：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
遊戲4：刮出3個相同金額，即得該獎金
遊戲5：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
金兔獎
售價：每張500元
兌獎截止日：112年10月4日
兌獎截止日：112年10月4日
總中獎率：100.00%
彩券特色：
頭獎300萬元14個
100%中獎率
高達14次中獎機會
玩法說明：
1.刮出2個相同金額，即得該獎金
2.刮出3個相同符號，即得該獎金
3.任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
4.刮出3個相同金額，即得該獎金
5.刮出一個金額，即得該獎金
五路財神
售價：每張500元
兌獎截止日：112年10月12日
總中獎率：40.72%
彩券特色：
頭獎500萬元8個
總獎金超過21億元
玩法說明：
1.刮出一個金額，即得該獎金
2.任一個「您的符號」對中「幸運符號」，即得該符號對應的獎金
3.刮出一個金額即得該獎金
4.刮出3個相同金額，即得該獎金
5.任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
無敵開獎機
售價：每張300元
兌獎截止日：112年10月12日
總中獎率：38.00%
彩券特色：
頭獎300萬元4個
超過36萬個1,000元(含)以上的獎項
遊戲說明：
1.刮開「幸運號碼」刮區，共有22個幸運號碼。
2.第1局至第9局遊戲中，依對中「幸運號碼」數，領取該局遊戲之獎金，各局以領取一個獎項為限。
3.該9局遊戲上印有刮膜，可刮開作為對中「幸運號碼」之記號。
4.不可跨局對獎。
金兔報喜
售價：每張200元
兌獎截止日：112年10月12日
總中獎率：50.34%
彩券特色：
500個10萬元
總中獎率約50%
玩法說明：
1.刮出3個相同金額，即得該獎金(不可跨遊戲刮區對獎)
2.刮出2個相同符號，即得獎金500元
好運連發
售價：每張200元
兌獎截止日：112年10月4日
總中獎率：36.00%
彩券特色：
頭獎200萬元6個
超過23萬個1,000元(含)以上獎項
玩法說明：
1.遊戲1~2刮開後，若任一直線、橫線或對角線刮出3個”發”，即得獎金欄獎額(不可跨區對獎)
2.遊戲3~4刮開後，若任一直線、橫線或對角線刮出3個”8”，即得獎金欄獎額(不可跨區對獎)
大三元
售價：每張200元
兌獎截止日：112年10月4日
總中獎率：34.00%
彩券特色：
頭獎200萬元6個
超過12萬個1,500元（含）以上的獎項
玩法說明：
遊戲1：任一組中，刮出3個相同符號，即得該組獎金(不可跨組對獎)
遊戲2：任一組中，刮出2個相同符號，即得該組獎金(不可跨組對獎)
遊戲3：任一組中，刮出中＋發＋白即得該組獎金(不可跨組對獎)
恭喜發財
售價：每張200元
兌獎截止日：112年10月12日
總中獎率：34.50%
彩券特色：
頭獎200萬元6個
高達10次中獎機會
玩法說明：
任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎額；或刮出一個「信封」符號，即得刮區內所有的獎額
兔年行大運
售價：每張100元
兌獎截止日：112年10月4日
總中獎率：50.10%
彩券特色：
100個5萬元
總中獎率約50%
玩法說明：
刮出一個「兔子」符號，即得該符號對應的獎額
財神迎春
售價：每張100元
兌獎截止日：112年10月4日
總中獎率：34.02%
彩券特色：
頭獎50萬元5個
玩法說明：
1.刮出3個相同金額，即得該獎金
2.刮出一個金額，即得該獎金
招財兔
售價：每張100元
兌獎截止日：112年10月12日
總中獎率：31.05%
彩券特色：
頭獎80萬元6個
高達5次中獎機會
玩法說明：
任一比賽中，若「您的蘿蔔」大於「對手的蘿蔔」，即得該比賽獎金(不可跨比賽對獎)
好運旺來
售價：每張100元
兌獎截止日：112年10月12日
總中獎率：33.14%
彩券特色：
頭獎30萬元5個
超過18萬個500元(含)以上的獎項
玩法說明：
任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
哪款刮刮樂必中獎？
若想從低價位的刮刮樂開始試手氣，可選擇100 元的「兔年行大運」，雖然頭獎只有5萬元，但中獎率超過50%，是百元中獎率最高的刮刮樂。若是一定要中獎，可選擇500元的「金兔獎」，100%絕對中獎，但100元小獎會比較多。
2000萬超級紅包中獎率高達69.33%，是刮刮樂獎項最大且最划算的，但一張就要價2000元，想追求更大獎項且接受價格高的人可以選擇此商品。
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