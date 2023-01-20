過年想吃又怕胖？營養師曝調整飲食3重點 「這時間」是關鍵
過年期間，不少人會返鄉與家人圍爐，但天天待在家追劇、吃大餐及零食再加上假期又長，容易發胖踩到健康紅線。營養師蕭瑋霖（杯蓋）在粉專分享，過年前後只要注意3個重點就不怕發胖。
營養師蕭瑋霖表示，不少人來詢問，「過年大魚大肉，怕發福該怎麼辦？」，他都會回答，「難得都過年了就放鬆吃吧」，不會因為吃幾餐大餐就變胖，但也不會因為少吃幾餐就變瘦，應該要規劃長期的飲食計畫才能吃得開心又健康，因此，他分享過年前後飲食可以如何調整，希望能夠幫助大家。
過年前一週（簡單調整）
建議正常飲食即可，不要嘗試極端的飲食方式，很多人會因為過年怕胖，這幾天就絕食不吃，但這樣很可能造成基礎代謝率太低，導致大餐負擔更大！基本上，前一週就要提高運動量，一週運動3~4次，一次45分鐘，如此一來熱量需求就會提高，也可以讓自己吃更多東西。
過年當週（小年夜～初五）
過年就放輕鬆吃吧！大過年享受美食，過年不吃，更待何時。如果還是會擔心，就減少碳水化合物，例如：不吃飯，年糕發糕吃多了，其他全榖雜糧就少一些，而飲料也可改成茶水，熱量會少非常多喔！
過年後一週（開始收心）
開始嚴格一點控制飲食
增加蔬果攝取避免水腫、不吃精緻澱粉，例如：白飯、麵包
油炸物一週小於2次，減少熱量攝取
一律不吃加工肉品，減少鈉、飽和脂肪攝取
請完全戒酒
甜食每週最多一次
除了飲食外，作息也很重要，可以做高強度間歇運動，每天10~15分鐘，控制食慾，吃七分飽就好，3~4天測量一次體重及腰圍，檢視成效並做修正，過年如果熬夜，試著調整一下作息，盡量睡滿七小時，讓荷爾蒙代謝平衡！
營養師蕭瑋霖也提醒，自助餐的三大地雷，三大類型食物假蔬菜真澱粉、前處理過油及澱粉勾芡，地雷餐點有：
蒸南瓜，不是不能吃但要跟澱粉代換掉
炒茄子、青椒，質地軟的蔬菜都會先過油再炒
前處理油炸的糖醋雞丁，容易先油炸再淋醬
「亮」蔬菜、羹，容易加粉勾芡，無形吃下過多熱量
以上食物不是不能吃，但要控制份量，最好是能做到同類型食物的代換，以免吃下過多熱量。
常被誤認是蔬菜，其實是澱粉類的食物有地瓜、南瓜、芋頭、馬鈴薯、蓮藕、玉米、荸薺、山藥，牛蒡則是碳水很高的蔬菜。
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