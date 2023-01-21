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越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」

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越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」

聯合新聞網／ 文／國際天星風水命理專家邱彥龍
國際天星風水命理專家邱彥龍表示，大寒特別冷，代表春天相對暖和得快，而蛇、虎、龍、猴、兔、雞6個生肖今年越冷越好運。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
國際天星風水命理專家邱彥龍表示，大寒特別冷，代表春天相對暖和得快，而蛇、虎、龍、猴、兔、雞6個生肖今年越冷越好運。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

氣象局預測，今年小年夜，北台灣氣溫下探12度，這天巧逢節氣中的大寒，國際天星風水命理專家邱彥龍表示，大寒特別冷，代表春天相對暖和得快，而蛇、虎、龍、猴、兔、雞6個生肖今年則是越冷越好運，尤其在過年期間好運連連，財富、桃花檔不住。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(1/20-2/4)運勢最強六個生肖，分別是：

Top6 ： 雞

屬雞的朋友，在此段時間，會有快速但短暫的偏財運，過年期間打麻將不宜久戰，見好就收，另一半或心儀的對象也會給你帶來不少的財富與享樂的感受，建議多祈福、禱告，會受財神眷顧。

感情方面，男女桃花運都很強，喜歡被照顧與關愛，若對方能採取猛攻式主動，很快就能脫單。

Top5 ： 兔

屬兔的朋友，在這段時間，雖然感覺到事業與財富施展不開，但是不要恐慌，其實大財即將來到，只要你調整好心態，有目標積極努力在事業上打拼，無形的磁場與財富將會與你相伴，尤其國外或網路的財運很旺，新的一年你會更好。

感情方面，兔女會有人暗地追求或暗戀妳，兔男會有外地戀情或海外戀情，別胡思亂想與猜忌，用歡喜心對待，能找到逗你開心的人，脫單指日可待。

Top4 ： 猴

屬猴的朋友，在此段時間，名利與權力皆得，來年有升官發財之勢，且能好好發揮與拓展。正財、偏財運皆旺，勢不可擋，可以好好開心過好年。

感情方面，猴女多人追求與喜愛，但其實早已心有所屬，面對感情事，建議以圓滿處理為佳。猴男需要給心儀的對象有安全感，包含感情和財富，否則雙方都會只保持在某種情感層面多方選擇，無法安定。

Top3 ： 龍

屬龍的朋友，在這段期間，會突然有種茅塞頓開、開悟覺醒的感覺，雖然對某些事仍有所執著跟壓抑，不妨放輕鬆，只要面對任何人事物都以禮相待，大財富與幸運將會與你相伴，該是你的終究會到。

感情方面，龍女桃花運旺，這段期間異性追求猛烈，但決定權仍在你身上。龍男容易有老少配的情況，喜歡就加把勁，不要受外界影響輕易被打倒，才會有成功的機會。

Top2 ： 虎

屬虎的朋友，在這段期間，把自己變成發光的小太陽，就會發現好運連連、心想事成，雖然情緒起伏比較大，但只要懂得自我調整，保持正能量思考，就會使你好運爆棚，記得多說好話哄哄另一半，會讓你得到財富，否則會招致對方的批評與言語暴力。

感情方面，虎女容易被男生熱烈追求；虎男的心儀對象則會比較壓抑，記得哄她開心，給她錢花，她會慢慢愛上你。

Top1 ： 蛇

屬蛇的朋友，在這段期間，偏財運超旺，容易獲得無形磁場加持而中獎或得到財富，第六感極強，有感覺的時候可以試試運氣，會有意想不到的驚喜。

感情方面，男女都可藉由朋友或親人介紹，遇到心儀的對象，外出旅行時容易有豔遇，把握良緣機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 兔年

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