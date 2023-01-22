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新年轉運天！「3生肖」春節最好運 屬虎人開始走桃花運

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

爆竹一聲除舊歲，歡歡喜喜迎新年，無論過去的日子是好是壞，到了新年就是一個全新的開始，在史上最長的年假中，哪個生肖將會開始轉運，成為春節最好運呢？又有什麼需要注意的地方呢？現在就來看看最佳運勢的前三名生肖。

第三名：生肖馬

屬馬人在過去的一年裡，可能經歷了許多不如意事，或許是工作事業上一無所獲，感情空白，財運偏弱等等的狀況，這些事件雖然讓你變得更佳成熟，但也備感疲累，在春節前後的這段期間，運勢終於要開始好轉，有機會突然得到貴人相助，給你一個新的人生目標或是挑戰，讓你重新找到努力的方向，進而帶來財富，漸漸就會揮別過去的陰霾，看見曙光，心情也能夠開朗起來，而要注意的是，春節期間易有口舌及血光之災，所以在與人相處時，要避免口角，多忍讓為宜，在交通安全上，則要多加留意，避免發生擦撞。

幸運顏色：藍色

吉祥方位：南方

第二名：生肖虎

屬虎人在春節期間，左右逢源，一片欣欣向榮之氣，格外的精神，與親朋好友之間的相聚，特別融洽，能得長輩喜愛及膝下的尊重，最旺的是感情運勢，夫妻間在這段時間，能夠化開誤解，變得更為親密，單身的人則是走桃花運，可以趁過年期間，邀約自己喜愛的人出遊，或是電話聯絡感情，能夠有不錯的進展，而在工作上的困擾，有望在年假期間，透過沉靜的思緒找到解決辦法，必須要提醒的是，因為這段時間心情變得相當愉悅，因此容易有亂花錢的狀況產生，所以在消費時，還請多多三思，別一時興起，就豪邁揮霍。

幸運顏色：紅色

吉祥方位：北方

第一名：生肖狗

春節期間，屬狗人在心靈上，會有一種莫名的提升，對很多惱人的是非看淡，進入更高的層次，也因為心情的釋懷，變得更加敏銳，讓自己煥然一新，有助於事務分析和判斷，若運用在工作計畫上，可以為年後立定務實且可行的方案，而財運是屬狗人在年假期間最強的運勢，建議可以利用敏銳的分析能力，多看看投資理財的相關資訊，股票、基金等都有機會為往後帶來財富，但要謹記別選擇投機方式，例如樂透彩，此外在年假要多注意自身的健康狀況，特別是心血管方面，建議在飲食上要有所節制。

幸運顏色：黃色

吉祥方位：西南方

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 兔年 生肖運勢

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