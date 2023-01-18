迎接新年！周五「小年夜」習俗、禁忌曝光：做這件事恐越來越窮
小年夜又稱灶王節，古人一般都會在這天祭灶，很多遊子都會在這一天提早回家團圓吃小年夜飯，另外小年夜俗稱「二九暝」，因此有信仰的人都會趕在拜天公前大掃除與完成貼春聯，古人忙完一天之後會小團圓，故稱「小年夜」，因此小年夜的「小」字並非真正吃年夜飯的時間，小有預備吃除夕年夜飯的日子。
小年夜習俗：
1、小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。
2、供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣的意謂發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆代表甜甜蜜蜜、延年益壽。
3、在拜天公之前要完成貼春聯，大掃除，好迎接新年。
小年夜禁忌：
1、不可以殺生吃肉，小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯僅量不要吃肉。
2、拜天公不可拜葷食，小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，才能一整年都如意不犯小人。
3、不宜吵鬧，小年夜小孩或夫妻吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。
4、不要搗蒜，家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。
5、不要穿太黑，小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服英文字或中文字，盡量不要有不吉利的文字在上面。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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