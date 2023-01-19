大掃除關鍵時刻！小年夜5大禁忌曝光 留住好運就靠「這一步」

小年夜即是除夕的前一天，許多親朋好友會選在這天提早回家，一起團圓吃頓「小年夜飯」。民俗信仰會選在這天拜天公，感謝神明一年來的庇護，民眾也會趁拜天公前進行大掃除，將不好的運氣掃出去，準備迎接新年新氣象。《聯合新聞網》為您整理小年夜禁忌，讓你做好萬全準備開心迎好年！

☀ 大掃除關鍵時刻 ☀

許多民眾會趁著過年前除舊布新，若有跟隨傳統信仰的民眾，切記一定要在小年夜拜天公前完成大掃除。

髒東西、穢氣不留過年，小年夜打掃就是要「換氣開運」，過去一年中較少清理到的衣櫃、壁櫥及抽屜…等可能已積了不少灰塵，趁著這個時候掃除濕氣與髒污，便能讓家中的「氣」流通起來。民眾不妨打開門窗增進空氣流通，不僅可以去除霉味，也能「除穢換氣」。

☀ 把握時間丟垃圾 ☀

傳統習俗認為，過年若打掃或丟垃圾，很可能將「財氣」送出，因此許多家庭會保留初一到初四的垃圾，直到大年初五「送窮日」再拿出去丟，也含有著「送窮出門」的意思。

因此，若家中有任何不要的東西或垃圾，可趁著小年夜趕緊丟掉，才能避免過年時家中仍「垃圾堆積」的尷尬場面。

☀ 留住好運有方法 ☀

有些人認為「除舊布新」就是要選在新的一年撕貼春聯，才能帶來福氣，但部分民眾因信仰不同，則會選在小年夜這天更換春聯。

一般習俗認為，舊春聯應該要撕得乾乾淨淨，才可再貼上新春聯。然而，有傳統認為若民眾在去年的運勢亨通，可考慮不更換春聯，或直接將新的春聯貼在舊春聯上，以避免好運被替換掉，藉此留下好運氣。

☀ 小年夜5禁忌 ☀

▶不可殺生吃肉：小年夜應讓萬物生靈休息，可盡量避免吃肉，以素食或清茶淡飯為主。

▶不可吵鬧：一年的開始與結束都該和樂融洽，不宜吵架或打罵小孩，才能和氣的迎接新年。

▶不能搗蒜：習俗認為「搗蒜」會越搗越窮，因此需避免。

▶穿著打扮不要以黑色系為主：黑色、灰暗色調的顏色易讓人聯想到不吉利，喜迎新年換上鮮豔、亮麗的衣服，才能祈求好運。

▶拜天公不可拜葷食：拜拜多以水果及甜食為主，不宜拜葷食。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦