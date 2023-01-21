快訊

越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」

2023春節紅包行情表曝光！11禁忌犯了小心觸衰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刮刮樂怎挑？資深玩家曝「選號邏輯」：是有技巧的

聯合新聞網／ 綜合報導
大年初一許多民眾前往彩券行買彩券。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
大年初一許多民眾前往彩券行買彩券。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

親朋好友在農曆新年齊聚在一起，總會想「刮一下」試試手氣，期待自己在新的一年能被財神爺眷顧。不過，過去就曾有「資深刮友」在Dcard發文分享他多年累積下來的心得。

這名資深刮友有自信地分享自己經常「以小博大」贏得獎金，他給出5點建議坦言「玩刮刮樂是要有技巧的，不是盲目地隨便挑號碰運氣」；以下便是這名資深刮友盤點的5招吸金大法。

一、去頭去尾

如果一整本刮刮樂有1到100的編號，切記不要不要選1和100號。

二、問店員「這本有沒有開出千元大獎？」

當一本刮刮樂被刮出大獎後，基本上就代表這本的「大獎都沒了」，根本連挑都不用挑；原PO也建議可以特別觀察店員的表情，雖然有些店員不會說出實情，但表情可以說明一切。

三、盡量買剛拆封的

剛拆封的刮刮樂裡面一定有大獎或小獎，但如果選剩下一些的獎項，「500或1000元被刮走了，你可能都不知道」。

若你是新刮刮樂的第一個開刮客人，原PO也建議選自己的幸運數字來挑選，千萬不要參考別人的，買完也要立刻離開彩券行，「因為在現場刮100%會把錢全部花光」。

四、撿回收箱沒中的刮刮樂，並挑那張沒中的旁邊號碼

原PO直言這招「敢就是你的」，挑選沒中的旁邊號碼就會更容易中獎，原PO也自稱用這個方法中過很多次。

五、買之前先搜尋今年比較容易中獎的刮刮樂款式

每年都會有人整理每年各款式刮刮樂的勝率，提早做好功課，就可以知道哪些款式中獎機率比較高。

財經達人「股海筋肉人」近日也分享2023年刮刮樂攻略，他透過EXCEL計算兔年刮刮樂獎項，發現售價200元的「台灣金讚」依然勇奪過年期間最值得買的彩券第一名，其次才是售價1,000元的「1,000萬大富翁」、500元的「黃金大連線」。

雖然這次有中獎率100%的彩券，為售價500元的「金兔獎」，只是100元小獎很多，所以「股海筋肉人」建議如果只是想要體驗中獎的感覺而不在乎損益的朋友，可以選擇該款彩券。

最重要的是，「股海筋肉人」也提醒「買彩券是要試一試新年手氣、刮一個氣氛的」，勸民眾不要刮到失心瘋、患得患失，反而本末倒置。

春節 兔年 刮刮樂

相關新聞

刮刮樂怎挑？資深玩家曝「選號邏輯」：是有技巧的

親朋好友在農曆新年齊聚在一起，總會想「刮一下」試試手氣，期待自己在新的一年能被財神爺眷顧。不過，過去就曾有「資深刮友」在Dcard發文分享他多年累積下來的心得。 這名資深刮友有自信地分享自己經常

除夕10大禁忌千萬別踩！ 觸犯恐「又衰又窮」一整年

農曆新年來了！家家戶戶都會在除夕這天除舊迎新，期盼告別衰運，求得新的一年好運。而在除夕這天，究竟有哪些禁忌該避開，以及注意事項要遵守呢？《聯合新聞網》盤點除夕10大禁忌事項，提供民眾參考分享。

別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」

「每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜」，農曆新年到來，許多人會安排外出走春、拜訪親友，這時總要來上幾句吉祥話祝賀對方，但你還在說「恭喜發財」、「新年快樂...

讓財神把錢「兔」出來！大樂透春節獎號出爐 快來對獎

新年新春兔來報，為了迎接春節和長達十天的春假，台彩宣布今年大樂透將自1月20日到2月5日，連續17天每天開獎，從小年夜到元宵節，民眾每天都有成為「億萬富翁」的機會，和去年相比，創下史上最長的連續開獎天數。

兔年貼春聯有禁忌！4種人動手招好運、貼4處財運旺 7大NG行為衰整年

過年就快到了，許多民眾會趁著大掃除時，順便將家中貼了一整年的春聯換新、添添喜慶。不過貼春聯也是門大學問，一但挑錯時機方位、貼錯字都可能壞了新一年的運勢...

春節將近準備見招拆招 親戚「問候攻勢」就這麼防！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「過年煩惱」相關話題，帶您了解5大網友過年時常遇到的煩惱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。