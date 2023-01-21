刮刮樂怎挑？資深玩家曝「選號邏輯」：是有技巧的

親朋好友在農曆新年齊聚在一起，總會想「刮一下」試試手氣，期待自己在新的一年能被財神爺眷顧。不過，過去就曾有「資深刮友」在Dcard發文分享他多年累積下來的心得。

這名資深刮友有自信地分享自己經常「以小博大」贏得獎金，他給出5點建議坦言「玩刮刮樂是要有技巧的，不是盲目地隨便挑號碰運氣」；以下便是這名資深刮友盤點的5招吸金大法。

一、去頭去尾

如果一整本刮刮樂有1到100的編號，切記不要不要選1和100號。

二、問店員「這本有沒有開出千元大獎？」

當一本刮刮樂被刮出大獎後，基本上就代表這本的「大獎都沒了」，根本連挑都不用挑；原PO也建議可以特別觀察店員的表情，雖然有些店員不會說出實情，但表情可以說明一切。

三、盡量買剛拆封的

剛拆封的刮刮樂裡面一定有大獎或小獎，但如果選剩下一些的獎項，「500或1000元被刮走了，你可能都不知道」。

若你是新刮刮樂的第一個開刮客人，原PO也建議選自己的幸運數字來挑選，千萬不要參考別人的，買完也要立刻離開彩券行，「因為在現場刮100%會把錢全部花光」。

四、撿回收箱沒中的刮刮樂，並挑那張沒中的旁邊號碼

原PO直言這招「敢就是你的」，挑選沒中的旁邊號碼就會更容易中獎，原PO也自稱用這個方法中過很多次。

五、買之前先搜尋今年比較容易中獎的刮刮樂款式

每年都會有人整理每年各款式刮刮樂的勝率，提早做好功課，就可以知道哪些款式中獎機率比較高。

財經達人「股海筋肉人」近日也分享2023年刮刮樂攻略，他透過EXCEL計算兔年刮刮樂獎項，發現售價200元的「台灣金讚」依然勇奪過年期間最值得買的彩券第一名，其次才是售價1,000元的「1,000萬大富翁」、500元的「黃金大連線」。

雖然這次有中獎率100%的彩券，為售價500元的「金兔獎」，只是100元小獎很多，所以「股海筋肉人」建議如果只是想要體驗中獎的感覺而不在乎損益的朋友，可以選擇該款彩券。

最重要的是，「股海筋肉人」也提醒「買彩券是要試一試新年手氣、刮一個氣氛的」，勸民眾不要刮到失心瘋、患得患失，反而本末倒置。

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