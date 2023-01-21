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年菜總吃不完？5招改造簡單又營養 復熱隔夜菜這樣微波最安心

聯合新聞網／ 綜合報導
如果想惜食，湯品也有健康營養的改造方式。示意圖／ingimage
如果想惜食，湯品也有健康營養的改造方式。示意圖／ingimage

傳統年菜總是會出現固定幾樣菜色，量一大就會面臨吃不完的難題，為了消耗食物，還可能每天都吃一樣的料理。往年過年都會吃到膩？今年來點不一樣的吧！掌握5招，就能吃到簡便健康的新菜色。玩出新花樣之餘，剩菜的保存和復熱也有一些眉角要注意，遵守4原則，就能讓兔年吃的安心又開心。

年菜吃到膩了？5招改造簡單又顧健康

每年年菜大同小異、量多常吃不完？國健署就曾提供改造年菜的建議，除了可以換個口味，還能減輕對身體的負擔。

米糕類

年菜如果有購買蒲燒鯛魚、櫻花蝦等油飯、米糕類的食物，剩下的米糕可以加入五穀飯、黑米等，並將小黃瓜、紅蘿蔔等方便取得的蔬菜切成絲，將其鋪於飯上，並捏成飯糰。如果家中還有紅燒三層肉，也可以切成絲，當作材料，製作好攜帶又吃得飽的「超澎湃飯糰」。

雞肉類

雞肉作為開運年菜之一，是過年常見的料理，如果吃不完，可以在復熱後，把雞肉切成絲，同時川燙小黃瓜、木耳、甜椒、紅蘿蔔等青菜，並切成絲，把肉跟菜拌在一起，也可以順帶撒上堅果，變成涼拌清爽的中式沙拉，解解過年大餐之後的油膩感。

羹湯類

各式湯品也是常見的年菜，但大大的一盅總會喝不完。如果想惜食，湯品也有健康營養的改造方式，像是添加玉米、白蘿蔔、山藥、板豆腐、海帶芽等食材，又是一鍋新的湯。此外，羹湯類復熱後鹹度也會增加，所以除了加水，放入易出水的葉菜類，如高麗菜、菇類等材料，也是降低鹹度的好方法。

臘腸類

有些家庭過年時會買臘腸、臘肉來吃，若吃不完，將其切片後可以加入長年菜、甜椒拌炒。

蘿蔔糕

除了上述4種食材的改造，過年飯桌上必出現的蘿蔔糕，若吃不完，又覺得吃煎的吃膩了，也可嘗試另一種料理方法，像是將蘿蔔糕煎熟後切成條，再把高麗菜、香菇等蔬菜切絲拌炒，最後放入煎好的蘿蔔糕拌勻、蓋上鍋蓋燜3分鐘。

隔夜菜處理掌握4原則

掌握當天吃的量

為避免口水孳生細菌，可先掌握好當天要吃的量，並將剩下的菜餚分裝到玻璃盒存放。

速放冷藏、冷凍

等到保存容器不燙手後，就要趕快放到冰箱保存，避免細菌孳生。但冰箱只能抑菌，因此冷藏最多只能放到2天，冷凍也只能放到1個月。

復熱溫度至少65℃

同樣為了避免細菌孳生，隔夜菜復熱時，溫度至少要達65℃，70℃以上可消滅大部分病菌，且復熱以一次為宜。湯類復熱一定要煮到滾，若以電鍋料理，要等到開關跳起，食物才可上桌。煎烤類的菜餚則可用微波爐，以600W加熱至少一分鐘至一分半鐘，或是分段加熱，確保全受熱。

海鮮盡量別放隔夜

扇貝、魷魚或是帶魚、秋刀魚等青皮紅肉類的海魚，皆被視為「過夜危險」的食物。原因在於受細菌汙染後，會產生組胺，而組胺是一種生物毒素，會引起人的過敏反應，吃多會中毒，因此海鮮應盡可能當餐食用完畢。

另外，也有營養師建議葉菜類不要復熱，避免營養素流失，至於根莖類則可復熱，建議2天內吃完。

春節 兔年 年菜 開運 隔夜菜

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