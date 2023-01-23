原來可以這樣吃！消滅年糕創意10招 煎煮烤炸任你挑

1984年Wham!合唱團發行的 "Last Christmas"，如今已經家喻戶曉到了有點惱人的程度，每條商店街總會有幾個店家在聖誕節的時期大聲反覆播放，唱進你心坎。瑞典就有一對夫妻，因為受不了每年12月持續不斷地聽到這首歌，發起群眾募資，試圖買下這首歌的版權，打算將其封存，視之如核廢料。

2023-01-23 11:59