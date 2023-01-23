原來可以這樣吃！消滅年糕創意10招 煎煮烤炸任你挑
「如何消耗年糕」，可說是每逢過年一定會出現的煩惱，其實除了傳統的裹麵糊油炸外，還有許多種吃法。《聯合新聞網》收集各路網友創意，幫大家解決這個年節的「甜蜜負擔」。
【炸】
餛飩皮炸年糕
食材：餛飩皮
做法：年糕切小塊，買現成餛飩皮拿來包，沾水封口，下油鍋炸至金黃即可。
麵茶炸年糕
食材：中筋麵粉、雞蛋、麵茶粉
做法：年糕切至方便一口吃的大小，麵粉加水攪拌至沒有顆粒，再打入雞蛋拌勻，年糕沾麵糊後下油鍋，炸至兩面均勻上色，起鍋後沾取剛炒好的麵茶粉食用。✎食譜來源
汽水炸年糕
食材：低筋麵粉、玉米粉、雞蛋、氣泡水或汽水、鹽巴、葵花油
做法：將低筋麵粉、玉米粉、鹽巴、雞蛋、冰氣泡水和油攪拌均勻做成麵糊，年糕切薄片，沾上一層低筋麵粉，再沾麵糊後下油鍋炸至金黃色即可。✎食譜來源
【烤】
起酥烤年糕
食材：起酥片
做法：起酥片放室溫下3到5分鐘至柔軟，用擀麵棍把起酥片擀大，將年糕包入，用叉子在邊緣壓出波浪狀封口，最後在正面劃上兩刀，放入預熱好的氣炸烤箱烤160度8分鐘和180度4分鐘。✎食譜來源
潤餅酸菜烤年糕
食材：潤餅皮、酸菜、花生粉、香菜
做法：年糕加一點酸菜、花生粉和香菜，用潤餅皮包起來氣炸。✎食譜來源
【煎】
蔥抓餅千層年糕
食材：蔥抓餅
做法：蔥抓餅3片用平底鍋煎至8分熟起鍋備用，年糕切成1.5公分厚圓片，用擀麵棍將年糕擀薄至比蔥抓餅略小，將蔥抓餅和年糕層層堆疊後，再煎熟切塊。✎食譜來源
蛋餅年糕
食材：蛋餅皮
做法：年糕切薄片，包在兩片蛋餅皮中，小火慢煎，煎到年糕軟化後，再翻面續煎，起鍋後切片食用。✎食譜來源
鍋煎鬆餅年糕
食材：鬆餅粉、牛奶、雞蛋
做法：麵糊下鍋定型後放上年糕，另外再煎一片鬆餅蓋上，兩面以小火慢煎。✎食譜來源
格子鬆餅年糕
食材：鬆餅粉、牛奶、雞蛋、橄欖油
做法：將食材調製成麵糊後，用鬆餅機夾入年糕製作。
【煮】
黑糖桂花年糕湯
食材：黑糖、桂花
做法：1/4杯的黑糖和1湯匙的桂花加入700毫升的水，水滾後放入年糕，煮到喜歡的軟度。
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