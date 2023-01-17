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貼春聯注意事項看這邊！ 命理師警告亂貼「這4字」恐招爛桃花

聯合新聞網／ 綜合報導

命理老師柯柏成貼文提醒民眾3點貼春聯注意事項。圖為貼春聯示意圖。圖／新店區公所提供
命理老師柯柏成貼文提醒民眾3點貼春聯注意事項。圖為貼春聯示意圖。圖／新店區公所提供

年節將至，許多民眾開始辦年貨、買春聯，為新年的到來做好準備。命理老師柯柏成提醒民眾3項「貼春聯注意事項」，讓民眾可以避災又迎福。

貼春聯是台灣過年的習俗之一，命理老師柯柏成在過年前特地列出3點注意事項提醒民眾：

一、貼春聯招好運撇步

在貼春聯之前，要先清除舊春聯。因此建議在節氣「大寒」之後就可以進行，即便先清掉不貼新的也沒關係。而貼新春聯最好的時間是除夕當天的4個時段。分別為：

1.卯時（上午5點至7點），可得貴人運，家中「適齡未婚」的家人，讓他們動手去貼可以招人緣桃花。

2.辰時（上午7點至9點），家裡誰負責賺錢的去貼可以得財氣。

3.巳時（上午1點至11點），家裡有人作業務或老師甚至網紅、政論名嘴的，讓他們去貼可以增進口才。

4.午時（上午11點至下午1點），可以讓家裡有久病不癒的人貼，若能動的話讓他們親自貼，取正午當旺陽氣去除病魔，但是真的無法動身的，家人代貼也可以，但是貼完「務必告訴當事人已經幫他處理好」，來年的病就會痊癒。但柯柏成也提醒，最重要的是，無論如何忙，最遲在「除夕夜團圓飯前」要將新的貼好。

春聯的款式也會帶來不同好運，如想升官的，就可以貼市長議員送的；求財的可以貼銀行或土地公廟送的；要考試的可以請文昌帝君、孔廟或關聖帝君廟方的春聯；家裡不平安、有久病的家人就適合找主祀藥師佛或保生大帝廟方的春聯；如果想四平八穩求平安，任何廟方的春聯都適合。

二、貼春聯之禁忌

在貼新的春聯時，舊的春聯要清除乾淨，不要將新的貼在舊的上面，會將去年不好的氣留到新的一年。且春聯要貼單數，一張或三張取陽數，如果貼偶數為陰數反而招陰。

除此之外，福、財字不可以在大門倒貼，其他地方無所謂，因為若在進家門前就「把財氣福氣倒光光」就不好了。而現代許多有趣的春聯，但這些「惡作劇」的春聯不要亂貼，例如「六畜興旺」，在古代只能貼在雞舍豬寮，現在除非家裡開農牧場的適用，這個時代已經沒有自家養雞豬，亂貼在家裡反而會犯爛桃花。

三、喪家對年內不宜貼春聯

柯柏成最後提醒，家中有喪事的至少對年內不宜貼春聯，將舊的清除即可，這個習俗是對往生者的尊重，如果人一走就忙著貼紅慶祝過年，觀感上不佳。

春節 兔年 春聯

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