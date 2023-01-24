把握兔年7個天赦日 轉運求財一路旺到年尾
覺得自己最近有點衰？或是運氣平平想要讓運勢更佳一點？那就不能不抓住少數幾個「天赦日」來轉運了。
「天赦日」是玉皇大帝特赦凡間的日子，許多人會在這天透過拜拜向玉皇大帝懺悔，祈求赦免罪過，讓新的一年可以順心如意，不被衰運纏上。據說由於這天能量強大，除勿殺生外百無禁忌，所以向玉皇大帝許願也特別容易實現。
此外，祈求赦罪後，除了求好運，還可以煮錢水、換錢包等方式補財庫，可以達到事半功倍的效果。
天赦日依四季、天干地支配合產生，每年只有5至7日，農曆兔年的天赦日共有7天，包括：
- 2023年1月30日（農曆1月9日）
- 2023年3月21日（農曆2月30日）
- 2023年6月5日（農曆4月18日）
- 2023年7月23日（農曆6月6日）
- 2023年8月18日（農曆7月3日）
- 2023年10月17日（農曆9月3日）
- 2024年1月1日（農曆11月20日）
至於如何改運呢？一般來說，天赦日的最佳祭拜時間為上午5點至下午3點左右，準備清茶3杯、素餅乾、水果、帶殼龍眼乾12顆（代表一年12個月）、金紙、手寫懺悔文等；拜拜時需向玉皇大帝稟告自己的姓名、年齡、生日、地址等資訊，再念出懺悔文，請玉皇大帝開恩赦罪，最後將懺悔文、金紙、桂圓外殼等一同焚化。
若沒有拜拜的習慣，在這天祈福、說好話、做好事，都能強化能量，為運勢帶來正向發展。但要記得，天赦日是請玉皇大帝給個「重新開始」的機會，因此獲赦後需注意言行舉止，避免再犯錯。
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