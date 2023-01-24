快訊

國5北返車多…主線雪隧「紫爆」回堵4.5公里 預估塞到入夜

逢年節格外孤獨…父母仍盼斷聯兒女主動「回頭是岸」

台積衝刺3奈米 號召供應鏈全員備戰 尾牙成誓師宴？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把握兔年7個天赦日 轉運求財一路旺到年尾

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／pakutaso
示意圖／pakutaso

覺得自己最近有點衰？或是運氣平平想要讓運勢更佳一點？那就不能不抓住少數幾個「天赦日」來轉運了。

「天赦日」是玉皇大帝特赦凡間的日子，許多人會在這天透過拜拜向玉皇大帝懺悔，祈求赦免罪過，讓新的一年可以順心如意，不被衰運纏上。據說由於這天能量強大，除勿殺生外百無禁忌，所以向玉皇大帝許願也特別容易實現。

此外，祈求赦罪後，除了求好運，還可以煮錢水、換錢包等方式補財庫，可以達到事半功倍的效果。

天赦日依四季、天干地支配合產生，每年只有5至7日，農曆兔年的天赦日共有7天，包括：

  • 2023年1月30日（農曆1月9日）

  • 2023年3月21日（農曆2月30日）

  • 2023年6月5日（農曆4月18日）

  • 2023年7月23日（農曆6月6日）

  • 2023年8月18日（農曆7月3日）

  • 2023年10月17日（農曆9月3日）

  • 2024年1月1日（農曆11月20日）

至於如何改運呢？一般來說，天赦日的最佳祭拜時間為上午5點至下午3點左右，準備清茶3杯、素餅乾、水果、帶殼龍眼乾12顆（代表一年12個月）、金紙、手寫懺悔文等；拜拜時需向玉皇大帝稟告自己的姓名、年齡、生日、地址等資訊，再念出懺悔文，請玉皇大帝開恩赦罪，最後將懺悔文、金紙、桂圓外殼等一同焚化。

若沒有拜拜的習慣，在這天祈福、說好話、做好事，都能強化能量，為運勢帶來正向發展。但要記得，天赦日是請玉皇大帝給個「重新開始」的機會，因此獲赦後需注意言行舉止，避免再犯錯。

春節 兔年

延伸閱讀

殺破狼周運勢／3星座「感情運佳」有好的進展 處女偏財運旺可試試手氣

運勢大翻身！農曆年前後「4星座」財運超旺 單身者可遇好對象

影／高雄五甲關帝廟國運籤出爐 農曆2月慎防3災

過年求財要換新錢包 命理師指4顏色大NG新年別用

相關新聞

把握兔年7個天赦日 轉運求財一路旺到年尾

覺得自己最近有點衰？或是運氣平平想要讓運勢更佳一點？那就不能不抓住少數幾個「天赦日」來轉運了。

買一本100元刮刮樂中80萬 她嗨喊：人生中頭獎的經驗有了！

台灣彩券春節推出「2000萬超級大紅包」刮刮樂，首個2000萬元頭獎獎落宜蘭市，是由小孩挑中頭獎，讓不少人羨幕不已，Dcard有網友也分享買了一本100元的刮刮樂幸運刮中80萬元頭獎，令眾網友直呼「好運都不是我的！」...

逛夜市順便買刮刮樂 小情侶刮中百萬「結婚基金有著落了！」

台灣彩券過年推出「2000萬元超級紅包」，為民眾過年必買刮刮樂，過年期間已有不少人幸運刮出百萬獎項。台彩今日分享，有情侶...

初三「赤狗日」年節最凶！這些禁忌碰不得 當心衰整年

過年是家家戶戶團聚的日子，俗稱「小年朝」或「赤狗日」的大年初三，可是春節中的大凶之日，若不慎觸碰禁忌...

走春享美食 「佛光好事集」100攤迎賓

大年初一闔家來佛光山走春，從佛陀紀念館沿著佛光大道往佛光山走，「佛光好事集」除了各式美食、飲品、冰品、甜品，還有繽紛的透明氣球、雪球、應景的頭飾、養生食品飲品、友善農產、天然美妝、有機棉衣襪、健走鞋具

文武百業年終獎金大調查！這行業蟬聯11年冠軍、比半導體還強

農曆新年到來，各位所任職的公司都有發放年終獎金慰勞員工過去一年的辛勞嗎？根據104人力銀行發布的各產業薪資福利及年終大調查，高達95.9％企業都表示會發放年終獎金，平均1.33個月，創下9年來新高。其中，金融銀行業平均年終獎金達2.07個月，蟬聯11年冠軍，甚至比近年來話題十足的半導體業還高。《聯合新聞網》整理出各行各業的年終獎金數字，快來看看你有沒有達平均數吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。