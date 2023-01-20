難吃年菜大評比！網點三大經典：這道真的吃到想「兔」

為了迎接年節，每戶人家都會使出渾身解數準備，除夕當晚，滷蹄膀、佛跳牆、年糕、烏魚子等擺滿一桌，熱騰騰的飯菜也承載著與家人團圓、一起享用美食的美意。不過在除夕夜的眾多菜餚中，一定有不合自己口味的年菜，有人表示，有道經典年菜根本是「高級菜尾」，更有網友點名一必有菜色「從初一擺到初七都沒人想吃」，一起來看網友盤點的三大「難吃年菜」！

不少家庭在除夕時會準備一桌豐盛的飯菜，希望能和家人一起享用美食、同度年節。圖／聯合報系資料照片

佛跳牆

佛跳牆自清朝流傳至今，已有百年歷史，每年除夕，家家戶戶的飯桌上必定能看見這道年菜。佛跳牆用料講究，使用芋頭、鳥蛋、雞肉、栗子、香菇、鮑魚、海參、魚翅、干貝等20多樣食材，再經過繁瑣的烹煮過程，才能端出一甕象徵「福壽全」、「富貴」的佛跳牆。更有文人在品嘗後，盛讚：「壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」。

但這道被古人視為「美味到佛都會聞香而來」的經典年菜，卻收到網友的兩極評價。過於「料多實在」的佛跳牆吃久了會越來越膩口，而慢煨、熬煮的方式，若是料理時處理得不好，反而會吃不出各個食材的味道，讓網友直呼「佛跳牆根本是高級菜尾」、「像驚喜包，每次都不知道自己會撈到什麼」、「佛跳牆簡直是不知所云的大雜燴」。

年關將近，「佛跳牆」是最受歡迎的年菜之一，但因為添加了芋頭湯頭變得濃厚，也引來兩極的評價。聯合報系資料照／記者鄭超文 攝影

而大部分不喜歡佛跳牆的網友也表示，自己對佛跳牆裡炖到軟爛的芋頭、栗子敬而遠之，「覺得芋頭毀了佛跳牆」、「雜七雜八全部加進去，加芋頭跟栗子讓整鍋濁到不行，很像在吃高級版大雜燴」、「芋頭整個爛在湯裡，我連湯都喝不下去」、「有芋頭、栗子的佛跳牆難以下嚥」。不過對於喜愛這份年菜的民眾而言，儘管芋頭跟栗子和鹹食加在一起口味不太搭嘎，但這兩樣食材能增加湯的厚重感，反倒是佛跳牆的精髓所在。由此可見，網友們喜歡和討厭佛跳牆的關鍵在於「芋頭和栗子」。

佛跳牆用料講究，使用芋頭、鮑魚、鳥蛋、魚翅、干貝等20多樣食材，再經過繁瑣的烹煮過程，才能製成一甕佛跳牆。聯合報系資料照

烏魚子

烏魚子不僅是除夕冷盤必備的料理，也是受歡迎的過年賀禮，這道在春節不可或缺的年菜，有「金玉滿堂」、「多子多孫」、「收穫豐厚」等好寓意。而烏魚子是將烏魚的卵鹽漬後，再經過壓扁、日曬等層層加工製成的，因為製作過程費時又多工，一塊色澤漂亮的烏魚子要價上千，也讓它成了長輩們眼中的高級年貨。

烏魚子是春節不可或缺的年菜，有「金玉滿堂」、「收穫豐厚」等好寓意。聯合報系資料照／記者蔡維斌 攝影

這道昂貴又常見年菜也引起了許多爭議，許多網友表示，自己無法接受烏魚子濃厚的鹹味和鮮味，也不能理解為何價格如此昂貴，整體來看，認為這道年菜的「CP值」不夠高，「這麼多東西可以吃，為什麼一定要吃魚的蛋蛋」、「就是一塊臭臭腥腥的食物，到底有什麼好吃？、「不能同意更多了，鹹又難吃」、「跟酒一樣，不知道好在哪，好像只是一種氛圍」、「不好吃又貴，不知道在貴什麼。一條烏魚子可以買一大盤牛小排」、「其實很難吃，鹹又黏牙，吃完要一直剔」、「像在吃蠟燭」。

烏魚子產季每年農曆年節前登場，不論送禮或自用，都是民眾首選珍貴佳餚。聯合報系資料照／記者魯永明攝影

但也有老饕指出，網友會認為烏魚子不好吃，其實是因為「吃不懂」，若是在食用烏魚子的同時，配上蘋果、水梨、蒜苗、白蘿蔔片，或是拿烈酒點火直接烤著吃，都能將烏魚子昇華成另一道料理，「這東西是要一小口點嚐的，看過有人塞整塊喊難吃」、「不好吃是料理的方式有問題」、「烏魚子要配水梨和蒜超好吃」、「配青蒜跟蘋果薄片和白蘿蔔片就不會鹹囉，好吃的不得了呢」、「烤的配酒好吃，可拿烈的酒點火直接烤」、「先用高粱或白酒抹勻，再拿去烤3到5分鐘，這樣做根本人間美味」。

長年菜

年夜飯的餐桌上，它是一眾山珍海味中難能可貴的一抹綠，不過這道兼具纖維又清爽的春節必備蔬菜，卻是網友點評最難吃年菜中的冠軍——「長年菜」。其實南北的長年菜指的是兩種不同品種的蔬菜，不過被大部分網友提到，認為不合胃口的長年菜，是嘉義以北、俗稱刈菜的「芥菜」。傳聞若從頭到尾吃完一整根長年菜，不在食用到一半時將其咬斷，就能「長命百歲」；也因為吃起來帶有苦味，所以有「苦盡甘來」的寓意；不過長年菜的葉片纖維粗、口感軟爛，儘管有許多吉利的寓意，仍然讓許多民眾避之唯恐不及，更有網友表示，長年菜從初一放到初七都乏人問津，吃到都想吐，「難吃，每年都沒銷路，所以今年我媽也不煮了」、「難吃死了，根本不應該存在的」、「真的難吃到有剩，還好一年出現一次而已」、「有一個很奇怪的味道」、「因為沒人愛吃，所以我家除夕吃了幾口應應景就會一路留到寒假結束」、「北部超難吃，南部用小波菜超好吃」。

芥菜就是民間所謂長年菜。聯合報系資料照／記者林重鎣 攝影

不過也有人提到，會覺得長年菜吃起來苦澀，是因為沒有使用正確的方式料理，能夠減少苦味的妙招，就是在烹調前使用鹽水稍加川燙；若是加上排骨或是雞肉和菇類熬煮成湯，不僅能中和掉長年菜本身的苦味，湯頭也會變得十分清甜，每年春節遇上「難吃年菜冠軍」，可以嘗試用這些方法「化腐朽為神奇」。

長年菜因為吃起來帶有苦味，所以有「苦盡甘來」的寓意。聯合報系資料照

商品推薦