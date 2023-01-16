Good luck「兔」You！大樂透春節狂開17天 各期獎號報給您知

新年新春兔來報，為了迎接春節和長達十天的春假，台彩宣布今年大樂透將自1月20日到2月5日，連續17天每天開獎，創下史上最長的連續開獎天數，從小年夜到元宵節，民眾每天都有成為「億萬富翁」的機會。

除此之外，台彩還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，從1月20日到1月24日，「大樂透」每期將加開9個獎號，若對中其中6個號碼，就有機會抱走100萬的獎金。這也代表只要購買一張大樂透，就能擁有對中大樂透頭獎、和春節大紅包百萬獎項的機會。台彩更提到，如果1月20日到1月24日，360組100萬元「春節大紅包」未全數送出，之後每期依舊會繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組獎金全部送出，或是到2月5日為止。

民眾不妨趁著新年，買張彩券試試手氣，也許有機會揚眉「兔」氣。「聯合新聞網」將會整理每天開獎號碼，與您一起迎接好運，不過實際中獎的號碼仍以台灣彩券公司網頁公告為準。

台彩公告2023年春節加碼規則，除了連開17天獎，更加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項。截自台灣彩券公司網頁

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日期 大樂透中獎號碼 特別號 1月20日 未開獎 未開獎 1月21日 未開獎 未開獎 1月22日 未開獎 未開獎 1月23日 未開獎 未開獎 1月24日 未開獎 未開獎 1月25日 未開獎 未開獎 1月26日 未開獎 未開獎 1月27日 未開獎 未開獎 1月28日 未開獎 未開獎 1月29日 未開獎 未開獎 1月30日 未開獎 未開獎 1月31日 未開獎 未開獎 2月1日 未開獎 未開獎 2月2日 未開獎 未開獎 2月3日 未開獎 未開獎 2月4日 未開獎 未開獎 2月5日 未開獎 未開獎

春節大紅包中獎號碼

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