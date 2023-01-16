2023兔年風水佈局｜增強運勢必看 九大吉星／化解凶星方位懶人包

2023年是癸卯（金箔金）兔年，太歲是兔，可以通過九宮飛星圖得知，如果想要讓自己的運勢變得更加旺盛和趨吉避凶之法，應該對家中佈局在有利方位和不利方位進行平衡，再採取不同的扶抑，這樣自然能夠有效做到趨利避害，可以讓家人生活變得更加美滿順利多些。

要注意忌在太歲頭上東方動土，2023年三煞在西方，又忌西方動土，不然會出事。可根據2023年癸卯九宮飛星方位，在家居與辦公室調和環境佈局，更好地趨吉避凶，吸納吉祥位福氣、喜氣與財祿。下面就來具體瞭解一下具體風水方位吉凶與化解。

西南方(一白貪狼星）桃花位，主感情、人緣

2023年一白貪狼星飛臨的方位西南方，一白星是當運的生氣之星，所到的方位是吉利的方位。此星是一顆桃花星，五行屬性為水，主要影響姻緣、人緣。方位是吉利的方位，此星也代表著感情和桃花，可以增進異性緣和貴人運。所以2023年想要提升感情的話，西南方位不要堆積雜物，垃圾，要保持整潔和干淨，否則可能會引起爛桃花，招來桃花緋聞，不利於事業和感情婚姻的穩定和諧。

一白星對於未婚的男女來說，是最吉利的，有利於發現新的機會，增進戀愛的熱情。要想找到心儀的對象，可以在家宅的客廳櫃台上，根據自己的生辰八字擺放風水植物，桃花運會很快旺起來。已婚人士需要注意避免出現婚外戀。

正東方位(二黑巨門星）病符位，主疾病、損傷

2023年二黑巨門星飛臨的方位是正東方，二黑星又稱病符星，是一顆病星，五行屬性為土，會帶來疾病和損傷。在八運當中，是主凶星，會帶來疾病和傷痛。家居如果大門或者是臥床在正東方位上的話，就要格外關注自身的健康問題，在本年出現疾病的機會非常高。如果感到不適，要及時就醫，以免病情嚴重，造成更為嚴重的後果。

要佈局好該方位的風水，於正東方位放置一個葫蘆懸掛於此方位化解作用。2023年正東方位也是家中長男的宮位，屬兔的尤其要注意。凡是大門、衛生間以及爐灶在正東方位的住宅，對自己以及家人的健康不利，容易患上腸胃、寒邪等疾病。正東方位不要堆放雜物、垃圾，保持整潔。

東南方(三碧祿存星）是非位，主是非、官非

2023年三碧祿存星飛臨的方位是東南方，此星是一顆是非星，祿存星此方位宜克不宜生，五行屬性為木，主要影響家人的口舌是非。要注意夫妻睡房也應該 化解這個方位，給生活帶來一些關係不寧，給人際關係造成很大的負面影響。

2023年此方位如果佈局不當，則口舌是非增多，家庭糾紛也隨之而來，同時還會影響到財運、事業等。這一年家中的東南方位，盡量不要放置白色或是黃色的物品，至於綠色植物也不能放置在這裡，否則加劇三碧祿存星的威力。2023年可以在家中的東南方位，放置一些紫色或者是紅色的物品，這樣都能夠有化解作用，可以讓家庭氛圍變得更加和諧融洽，不至於因為小事吵架，使得流年財祿亨通，家宅安寧。

中宮(四綠文曲星) 文昌位，主官祿、 名譽

2023年四祿文曲星飛臨的方位是中宮方，此星為文昌星，五行屬性為木，四綠文曲星主管家人的學業、事業、進修、考試等，從事文職、寫作、教育、科研、軟件開發、設計、策劃等腦力工作者，適宜有利今年四綠文曲星所臨之中宮方位。

這個方位好好佈置的話，意味著對學業、官運以及事業運方面是非常有利名聲，特別是家中有在學孩子或正面臨升學、求職、升職考核的家人，可以將文昌塔放中宮方位，這樣能夠提升文昌效果，催旺文昌有助於學生在考試當中取得好成績。今年的中宮方位不要放置黃色或者是紅色的物品，宜在中宮方擺放四枝常綠的植物，可以形成文昌的風水增旺效果，寓意獨佔鰲頭，仕途亨通，學業有成，名成利就。

西北方 (五黃廉貞星) 五黃煞，主凶災、禍患

2023年五黃廉貞星飛臨的方位是西北方，此星是一顆病煞星，五行屬性為土，代表著意外、疾病、傷害事，2023年西北方為最凶的方位，對家宅的整體氣場都有著非常大的影響，不管是家人的健康、財運等都會有大影響。

西北方位不要放置紅色物品，會令家宅運出現病痛，也不要隨意動土，以免進一步觸犯五黃煞。2023年西北方位宜靜不宜動，可於門口放置一張黑色或藍色地毯化解。同時也不能見紅色物品，因為五黃星五行為土，火生土會催旺該凶星，為了洩其土氣，此方位可以放置葫蘆。西北方位亦可擺放六個銅錢，化解五黃之凶煞。

正西方(六白武曲星) 偏財位，主橫財

2022年六白武曲星飛臨的方位是正西方位，此星為武曲星，五行屬性為金，利於偏財運。從事銷售者，適宜運用六白武曲星所臨之正西方。家中正西方不宜放置有雜物，否則會導致家人的運勢下滑，特別是對於從金融行業的人，運氣將會變得差。

這一年可以在家中的正西方位放置聚寶盤，這樣能夠帶來旺盛的偏財運氣。如果睡床在正西方向的話，對於自身財運相當有利，可以增加事業上的額外收入，也可以在工作上有發展機會。此方位忌見紅色五行物，宜見黃色，可以擺放黃色地毯，用土氣生旺六白武曲星來催旺運勢，有助於事業上升，財運亨通，一路順暢。

2023年三煞在西方，又忌西方動土，不然會出事。示意圖／ingimage

東北方(七赤破軍星) 破財位，主破財、洩財

七赤破軍星飛臨的方位是東北方，此星又叫破軍星，其破壞力量最強，五行屬性為金，主要帶來嚴重的破財事情，耗費大量個人財產。如果這個方位在睡房 或者客廳，東北為艮卦，對家中男性較易不利。

大門在東北方則對全家人健康、投資各方向都有不利的情況。2023年家中的東北方位不宜擺放土種植物，否則會導致健康不佳、財運破損等。要化解七赤破軍星帶來的破壞力，放置六帝古錢風水物品，這樣能洩其煞氣。如果辦公室坐在東北位的話，則對自身事業運勢也會受到影響，可以在公司工作檯放一盆水種植物，可以化解七赤破軍星，而且可以和諧公司緊張關係。

正南方(八白佐輔星) 正財位，旺財運、加薪

2023年八白左輔星飛臨的方位是正南方，此星是一顆當旺財星，五行屬性為土，大利財運，晉升加薪。八白左輔星是今年最旺財運的方位，是九星中力量最強的吉星，想要催旺財運，一定要留意此方位的佈置。此星在八運當中得令，屬於主吉的大財星，可以旺財旺運。若佈局得宜，有利於個人、家庭財富增長。

如果窗戶或者大門在這個方位上，這樣可以吸收更多的財氣，也利於升職加薪。2023年宮星相生，更利家中財運，八白星五行屬性為土，火土相生，擺放五行火的物品有利於催旺財運，使得財氣廣進。可以在此方位擺放一件聚寶盤、發財樹，使其五行相生，生旺財運，加強財氣。如果家中的大門，或者是辦公室門口位於正南方的話，可以在門口鋪設紅色地毯，這樣可以催旺金錢運勢。

正北方（九紫貴人星）喜神位：旺喜慶、感情

九紫右弼星飛星正北坎宮，五行屬火，九紫星是當運的生氣星，也是一顆喜慶星，代表著各種開心事情。此方位佈局得當，主吉祥喜慶、添丁等。在八運當中，九紫星是一顆主吉的喜慶之星，代表著會有各種喜事，能帶來姻緣、事業運等。

對於想要求姻緣、旺人丁的家庭，今年可以好好佈置正北方位，代表著家中將會有喜事降臨。正北方位可以放置一些紅色的吉祥物品，這樣能夠很好地催旺運勢。如家中門口在正北方位可以鋪上紅色地毯，能有效提升感情運，單身者能遇到良緣。新正頭家家戶戶也會佈置新年氣氛，在客廳正北方放置紅色花卉，催旺九紫吉星氣場，可以有助增加情緣，令單身人士遇上新對象，助情緣增加機會，促進感情生活。

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文章授權轉載自《香港01》

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