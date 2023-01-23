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別帶兩串蕉！初二回娘家作客 「2時間點」一定要謹記

聯合新聞網／ 綜合報導
初二出家的女兒回娘家，必須攜帶伴手禮，不能空手回門。示意圖／ingimage
初二出家的女兒回娘家，必須攜帶伴手禮，不能空手回門。示意圖／ingimage

正月初二回娘家是過年的重要習俗，也被稱為「歸寧」，女兒出嫁回家省親被稱之為「作客」。在古時，出嫁的女兒須待娘家的父兄到夫家邀請「帶路」，才能回娘家，而且必須帶上「伴手」不能空手回去。《聯合新聞網》整理回娘家須注意事項及禁忌，提供讀者參考。

• 出嫁女兒回娘家。初二又稱「迎婿日」，出嫁的女兒須帶著夫婿一起回娘家拜年。古時須等娘家父兄到夫家迎接才能回家，俗稱「帶路」，現代多已簡化為電話邀請。

• 忌空手回門。女兒回門必須準備「伴手禮」，象徵「帶財回娘家」，數量要「成雙成對」不能是單數。娘家兄弟有子女的，也必須給紅包。

• 忌晚上回娘家。傳統回門宴請女婿時間一定是在中午，女兒女婿要趕在上午11點前抵達

• 忌在娘家吃晚餐。女兒回門「作客」須在傍晚前離去，不要留下來吃晚餐，特別是不能過夜。古時認為女兒出嫁就是客人，留下來「吃到底」會帶衰娘家家運。

• 忌穿黑白衣服。傳統上多是發生不好的事才會穿的顏色，過年不討喜，伴手禮也盡量選擇紅色外包裝。

• 忌灑水、洗衣物。初一、初二是水神生日，不要洗衣、灑水，以示對水神尊重，也避免將好運、財富洗掉。而且女兒回娘家是「客人」角色，若做洗衣、打掃等家務，會導致娘家漏財、財運不佳。

• 忌掃地。若一定要掃得往家裡掃，代表把財氣掃進來。

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