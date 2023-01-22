千萬別吃稀飯！大年初一「開正」 早餐這樣吃一整年都好運
農曆新年是台灣人最重視的節日，農曆正月的第一天稱為「開正」，為新的生年揭開序幕，家家戶戶會拜神和祭祖，祈求庇佑信眾和子孫在新的一年能諸事平安順遂。《聯合新聞網》為讀者整理大年初一各種習俗、禁忌供參考，新的一年能夠趨吉避凶，事事如意。
✔ 早餐要吃素。初一是「萬神盛會」忌殺生，吃齋積福德、積慈悲心，俗語有云：「初一早吃齋，巧贏吃一年菜」。大年初一吃齋＝吃「災」，寓意吃掉一整年的災禍，常保平安。
✘ 忌吃稀飯喝湯。粥湯象徵貧窮，初一吃粥會窮整年。
✘ 忌煮新飯。初一要吃年夜飯留下的米飯，象徵年年有餘。
✘ 忌早上洗頭、洗澡。會把財氣洗掉。
✘ 忌穿太黑。過新年充滿喜氣，穿太黑代表一年運勢容易暗沉。
✘ 忌叫他人全名催人起床。會讓對方整年有被人催促做事，運勢差。
✘ 忌跟還在睡覺的人拜年。會讓對方一整年都躺在病床上，身體差。
✘ 忌白天睡午覺。白天睡覺給人懶散印象、影響事業運。
✘ 忌借錢。代表破壞財運，俗語說「初一借了別人的錢，一年四季靠外援；初一借給別人錢，財產外流一整年」。
✘ 忌讓人從自己口袋掏東西。代表整年的錢財都會被人家掏走。
✘ 忌吃藥。新年頭一天吃藥，影響健康運。
✘ 忌灑水、洗衣、倒垃圾。初一、初二是水神生日，不要洗衣、灑水，以示對水神尊重，初一倒垃圾會把福氣倒掉。
✘ 忌掃地。若一定要掃得往家裡掃，代表把財氣掃進來。
✘ 忌動刀剪針線。代表整年口舌是非纏身、剪斷財運。
✘ 忌打破東西。代表破運、破財，打破東西一定要口念「歲歲平安」吉祥話補救化解。
✘ 忌罵人說粗口。過年要說好話、做好事，來年才能順順利利，不跟人家打罵爭吵，以免毀人緣、多結怨。
✘ 忌諱出嫁女兒回娘家。嫁出去的女兒初一回娘家，會把娘家吃窮，也有「女子回頭春」彷彿婚姻不幸福之意，這種說法已逐漸被推翻。若真的擔心有影響，民間有一說可帶「一桶食用油」破解，因油與遊同音，表示只是「遊覽」走走而已。
✔ 要「走春」。春同台語「餘」，有「儲存」之意，代表富裕豐盈；出門朝東至少走365步以上，代表一整年都好運。
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