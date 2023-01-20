整理包／2023兔年小提燈免費拿 全台元宵燈籠發放方式、時間、地點別錯過

今年的元宵節是國曆二月五日，不過在此之前，從春節前夕至春節期間，全台各縣市已陸續公布燈會消息以及應景的兔年小提燈造型，不僅有科技聲光效果，也有傳統工藝之美或生活巧思，目前已有許多免費領取的資訊，以下為大家整理發放消息，有興趣的民眾不妨利用過年走春時去拿可愛的小提燈。

2023台灣燈會（台北燈會）

2023台灣燈會睽違23年重回台北，即將在2月5日至2月19日登場，小提燈「大展虹兔」限量8萬盞，可組裝成戴於頭上的兔耳朵搭配LED燈，讓每個人都化身為閃亮亮的小兔子。

發放日期：2月4日至6日

發放地點：國父紀念館10號服務台、台北市政府1樓東南區戶外景觀平台、12行政燈區

發放方式：為現場排隊及線上預約兩種。

現場排隊地點為主展區（國父紀念館10號服務台、台北市政府1樓東南區戶外景觀平台）及12行政燈區；線上預約可透過燈會官網及台北通APP預約領取，領取地點為台北市政府1樓東南區戶外景觀平台；另台北通APP註冊需2-4個工作日，提醒民眾使用線上預約須提前至台北通APP下載並完成註冊。

圖擷自台北市觀傳局 圖擷自台北市觀傳局 今年台灣燈會小提燈「大展虹兔」，除可作為提燈遊玩，也可組裝成戴於頭上的兔耳朵。記者周湘芸／攝影

小提燈提把還可拆卸下來變成兔耳朵讓小朋友戴在頭上台北市觀傳局

2023新北燈會

今年新北燈會將於1月26日至2月12日於新北熊猴森樂園舉辦，主燈「太空兔」搭乘8公尺高的飛碟，可隨音樂及燈光流轉，還有各種造型萌兔穿梭會場，並邀日本青森、千葉、香川、宮城、秋田等9縣市參展燈會。

元宵小提燈為「好運兔」，將在大年初八於新北燈會現場首發，各區公所預計於2月3日、4日多點、多時段方式陸續發放。戴在頭上後，只要抽拉前腳，兔子的耳朵即前後搖擺動了起來，增添更多互動的樂趣。另可玩拔蘿蔔遊戲，象徵「拔得頭籌、兔年好彩頭」。

>>29個區公所發放資訊：https://reurl.cc/06rjOM(註：發放時間、地點仍以各區公所官網公告內容為準)

好運(孕)兔的提線上有兔子拿著金鏟子(金產子)所構成的提帶，加上身上繪有小兔跳躍及幸運草的圖案，意寓多子多孫、幸福、幸運都圓滿。圖擷自新北市民政局 好運兔小提燈。圖擷自新北市民政局

2023桃園燈會

2月1日至12日在楊梅富岡登場，主燈「FUTU未來兔」也是全台第一個巨型「機器兔」裝置藝術。小提燈「幸福兔」由8個圓形組合片互扣而成，寓意圓融、圓滿，身上圖案為復興櫻花、客家桐花、石門槭樹、繽紛花彩節，展現桃園四季花卉意象；提把為紅蘿蔔形狀，代表手握好彩頭。

發放日期：2/1(三)、2/4(六)、2/5(日)、2/11(六)、2/12(日)

發放時間：17:00 起開始發送 (數量有限，發完為止)

發放地點：富岡運動公園主燈區、伯公岡公園傳統燈區小提燈發放處

小提燈「幸福兔」，由紙雕小提燈原創人洪新富及桃園在地藝術家蕭民遠共同打造。圖／桃園市觀旅局提供

2023南投燈會

14日起至2月5日元宵節，於南投縣會展中心展開。今年再次跟卡娜赫拉合作，包含7米高巨型主題副燈、12座卡娜赫拉的小動物大型氣球偶燈，還有水舞及特效煙火施放，讓卡娜赫拉升空點亮夜晚。小提燈則是推出紅、綠雙色設計的「鴻兔大展同心協力」雙面提燈免費領取，結果胡蘿蔔元素，充滿好彩頭氣息。

發放日期：1/14~2/15（除夕休園）

發放時間：每晚18:30

發放地點：燈會現場服務台領號碼牌索取

圖擷自南投燈會官網

2023台中燈會

於2月4日至12日，一連9天於中央公園登場，今年以「幸福台中」為主題，布置6大主題燈區、10米高水上主燈、並有11款兔子、超過30座燈組、多元聚客活動及「Park兔」文創特色市集。

小提燈「Happy兔」以寵物兔為造型，長耳配上呆萌眼神，以慵懶坐姿，露出大大腳掌，甚至可將提把改為背帶，將提燈背於胸前，如帶寵物出門般，讓小朋友感受小兔親密感。燈會現場每日下午4時開放排隊，4時30分開始發送，數量有限，每人限領一盞，發完為止。

台中元宵小提燈「Happy兔」以寵物兔為造型，長耳配上呆萌眼神，甚至可將提把改為背帶，將提燈背於胸前。記者洪敬浤／攝影

2023屏東燈會

2023屏東燈節，於1月13至2月28日、每晚17點30分至22點00分亮燈，在萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村三大燈區，各自以夢幻樂園、華麗巴洛克、登陸月球為題、集結40組以上巨型燈飾。

今年的「光光兔」小提燈，顛覆過往的摺紙樣式，改以PVC充氣玩偶，搭配七彩LED燈泡及掛繩，可揹、可掛、可手提，不只在燈節夜晚可以使用，平日更可作為兒童玩具、空間擺件、公仔吊飾。

圖擷自屏東燈節官網 屏東燈節開跑已於1月13日正式點燈，萬年溪燈區夢幻情人橋，搭配今年超夯的小提燈光光兔。記者劉星君／攝影

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