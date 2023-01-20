整理包／2023兔年小提燈免費拿 全台元宵燈籠發放方式、時間、地點別錯過
今年的元宵節是國曆二月五日，不過在此之前，從春節前夕至春節期間，全台各縣市已陸續公布燈會消息以及應景的兔年小提燈造型，不僅有科技聲光效果，也有傳統工藝之美或生活巧思，目前已有許多免費領取的資訊，以下為大家整理發放消息，有興趣的民眾不妨利用過年走春時去拿可愛的小提燈。
2023台灣燈會（台北燈會）
2023台灣燈會睽違23年重回台北，即將在2月5日至2月19日登場，小提燈「大展虹兔」限量8萬盞，可組裝成戴於頭上的兔耳朵搭配LED燈，讓每個人都化身為閃亮亮的小兔子。
發放日期：2月4日至6日
發放地點：國父紀念館10號服務台、台北市政府1樓東南區戶外景觀平台、12行政燈區
發放方式：為現場排隊及線上預約兩種。
現場排隊地點為主展區（國父紀念館10號服務台、台北市政府1樓東南區戶外景觀平台）及12行政燈區；線上預約可透過燈會官網及台北通APP預約領取，領取地點為台北市政府1樓東南區戶外景觀平台；另台北通APP註冊需2-4個工作日，提醒民眾使用線上預約須提前至台北通APP下載並完成註冊。
2023新北燈會
今年新北燈會將於1月26日至2月12日於新北熊猴森樂園舉辦，主燈「太空兔」搭乘8公尺高的飛碟，可隨音樂及燈光流轉，還有各種造型萌兔穿梭會場，並邀日本青森、千葉、香川、宮城、秋田等9縣市參展燈會。
元宵小提燈為「好運兔」，將在大年初八於新北燈會現場首發，各區公所預計於2月3日、4日多點、多時段方式陸續發放。戴在頭上後，只要抽拉前腳，兔子的耳朵即前後搖擺動了起來，增添更多互動的樂趣。另可玩拔蘿蔔遊戲，象徵「拔得頭籌、兔年好彩頭」。
>>29個區公所發放資訊：https://reurl.cc/06rjOM(註：發放時間、地點仍以各區公所官網公告內容為準)
2023桃園燈會
2月1日至12日在楊梅富岡登場，主燈「FUTU未來兔」也是全台第一個巨型「機器兔」裝置藝術。小提燈「幸福兔」由8個圓形組合片互扣而成，寓意圓融、圓滿，身上圖案為復興櫻花、客家桐花、石門槭樹、繽紛花彩節，展現桃園四季花卉意象；提把為紅蘿蔔形狀，代表手握好彩頭。
發放日期：2/1(三)、2/4(六)、2/5(日)、2/11(六)、2/12(日)
發放時間：17:00 起開始發送 (數量有限，發完為止)
發放地點：富岡運動公園主燈區、伯公岡公園傳統燈區小提燈發放處
2023南投燈會
14日起至2月5日元宵節，於南投縣會展中心展開。今年再次跟卡娜赫拉合作，包含7米高巨型主題副燈、12座卡娜赫拉的小動物大型氣球偶燈，還有水舞及特效煙火施放，讓卡娜赫拉升空點亮夜晚。小提燈則是推出紅、綠雙色設計的「鴻兔大展同心協力」雙面提燈免費領取，結果胡蘿蔔元素，充滿好彩頭氣息。
發放日期：1/14~2/15（除夕休園）
發放時間：每晚18:30
發放地點：燈會現場服務台領號碼牌索取
2023台中燈會
於2月4日至12日，一連9天於中央公園登場，今年以「幸福台中」為主題，布置6大主題燈區、10米高水上主燈、並有11款兔子、超過30座燈組、多元聚客活動及「Park兔」文創特色市集。
小提燈「Happy兔」以寵物兔為造型，長耳配上呆萌眼神，以慵懶坐姿，露出大大腳掌，甚至可將提把改為背帶，將提燈背於胸前，如帶寵物出門般，讓小朋友感受小兔親密感。燈會現場每日下午4時開放排隊，4時30分開始發送，數量有限，每人限領一盞，發完為止。
2023屏東燈會
2023屏東燈節，於1月13至2月28日、每晚17點30分至22點00分亮燈，在萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村三大燈區，各自以夢幻樂園、華麗巴洛克、登陸月球為題、集結40組以上巨型燈飾。
今年的「光光兔」小提燈，顛覆過往的摺紙樣式，改以PVC充氣玩偶，搭配七彩LED燈泡及掛繩，可揹、可掛、可手提，不只在燈節夜晚可以使用，平日更可作為兒童玩具、空間擺件、公仔吊飾。
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