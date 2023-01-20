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新年招好運！春節開運4撇步超簡單 收到紅包這樣用可錢滾錢

聯合新聞網／ 綜合報導
紅包象徵著好運，是喜慶或節日中，為討吉利或表達祝福之意所送的禮金。 示意圖／ingimage
紅包象徵著好運，是喜慶或節日中，為討吉利或表達祝福之意所送的禮金。 示意圖／ingimage

許多人都期盼新的一年好運旺旺來，今年農曆春節連續假期長達10天，堪稱史上最長，不少人都會返鄉與親朋好友共同把握難得的相聚時刻。命理網站「旺好運」分享春節開運的簡單4撇步，只要照著做，就可以在新的一年裡過得健康吉祥、財源滾進，保證讓你好運連連！

開運撇步一：換新春聯

在自家門口貼上春聯，意味著春節正式拉開序幕，替節日增加喜慶氣氛。「旺好運」提醒民眾，最晚在節氣大寒（今年是1月20日）之前要清掉舊春聯，並且在除夕夜前換上新春聯，代表過去一整年的結束，有汰舊換新、迎接新氣象的好兆頭。

開運撇步二：紅包好運

紅包象徵著好運，是喜慶或節日中，為討吉利或表達祝福之意所送的禮金。「旺好運」建議，在春節期間收到的紅包，可以先放在枕頭下，讓自己睡覺時接收新年福氣。此外，紅包袋內的錢不要急著花掉，留到春節結束後再取出消費。民俗專家建議，過年收到的紅包至少要放到元宵後再取出來整理、使用，無論選擇存入銀行或放進錢包，都可以招來財運，有「延續鴻運」的意義。

開運撇步三：初一吃素

佛教徒有初一、十五吃素的習慣，台語有一句話「初一早吃菜恰贏吃全年齋」，意思是比起全年吃素，大年初一早上吃素更佳。「旺好運」表示，正月初一吃素還有「素淨一年」之意，象徵未來一整年身體可以健健康康、平安順利。

開運撇步四：錢母招財

每年春節，各縣市都有宮廟發表錢母，其中以南投縣竹山鎮紫南宮發放的錢母最為知名。紫南宮今年的「錢母」設計主題是「金兔祈福．花開富貴」，上面有代表富貴的牡丹花、金元寶，還刻有「玉兔迎春開新運」吉祥話。「旺好運」指出，民眾可以把從廟宇求取到的錢母放在皮夾內，隨身攜帶，讓錢母幫你錢滾錢，招來更多財富。不過，命理師楊登嵙也提醒，舊錢母仍建議擺在家中財位，不可賣出、擺放不潔之處或帶在身上，以免新年破財。

春節 兔年

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