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2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
2023兔年報到，有5個生肖的朋友要注意「犯太歲」。示意圖/ingimage
2023兔年報到，有5個生肖的朋友要注意「犯太歲」。示意圖/ingimage

每年都會有生肖「犯太歲」，在當年度容易諸事不順，無論是工作、財運、家庭上都可能會受到影響，還要當心出現血光之災。而2023除了正值本命的屬兔者外，還有哪些生肖的朋友要注意「犯太歲」，又該如何轉好運？對此，民俗專家楊登嵙就提醒，有5個生肖需要特別注意。

什麼是犯太歲、太歲是誰？

所謂「犯太歲」，是指一個人出生年份的生肖與流年的生肖相同、相沖或相刑，民間統稱這3種情況為「犯太歲」。根據傳統習俗來說，太歲共有60位之多，每年都有1位神明掌權當年的凡間事務，而當值的神明就稱作「太歲」

凡沖犯太歲之人，在當年度易諸事不順，在事業、財運上恐會遇到不利，因此多會「安太歲」，前往廟宇祭拜並祀奉太歲星君，祈求整年順利。

生肖犯太歲分為以下形式︰

刑太歲︰刑即刑法。小心官司、罰款等。
沖太歲︰沖即六衝。受沖必有動向。搬屋、換公司、轉行等。
值太歲︰即本命年。心緒不寧、健康易出問題。忌發展，一動不一靜。
破太歲︰破即破壞。破財、破友誼、破壞身體。
害太歲︰害即陷害。易招陷害、投訴等。

1.屬兔-值太歲

12生肖-兔示意圖。ingimage
12生肖-兔示意圖。ingimage

俗話說：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財」。屬兔的人今年犯太歲，財多不留防小人，農曆2月、8月要注意損傷意外疾病、情緒負面思想的問題發生。容易有血光車禍，需戒女色小心凶險發生且危及生命。

化解法:

佩戴狗、豬、羊形之飾物
著綠色、黑色衣物
搭配心形飾物

2.屬龍-害太歲

12生肖-龍示意圖。ingimage
12生肖-龍示意圖。ingimage

屬兔的人受「病符、亡神」影響，勿探病弔喪，在農曆3月、9月注意身體欠佳，易犯小人、被朋友出賣、小心遭人陷害」。

化解法:

佩戴猴形及百解之飾物
著綠色、紅色衣物
搭配波浪形飾物

3.屬雞-沖太歲

12生肖-雞示意圖。ingimage
12生肖-雞示意圖。ingimage

屬雞的人今年沖太歲，即所謂的歲破大耗兩個星跑到這年來。在農曆2月、8月要注意意外傷害，防小人破口舌是非，財不聚容易被誣賴切勿作保 雜事多小病痛也多。

化解法:

佩戴牛形及蛇形之飾物
著咖黃色、紅色衣物
搭配花形飾物

4.屬馬-破太歲

12生肖-馬示意圖。ingimage
12生肖-馬示意圖。ingimage

屬馬的朋友今年因受福德星、捲舌星的影響，事業發達、貴人多助，在農曆1月、5月注意小人破財。

化解法:

佩戴羊、虎、狗形飾物
著咖黃色、白色衣服
搭配方形飾品

5.屬鼠-刑太歲

12生肖-鼠示意圖。ingimage
12生肖-鼠示意圖。ingimage

屬鼠的朋友因受太陰勾絞星的影響，農曆5月、11月勿「擔保」，交友要小心需防桃花破財、犯小人暗算，而男謀事難成、女較平順。

化解法:

佩戴牛、猴形飾物
著黑色、綠色衣服
搭配星星形飾物

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