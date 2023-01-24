文武百業年終獎金大調查！這行業蟬聯11年冠軍、比半導體還強

農曆新年到來，各位所任職的公司都有發放年終獎金慰勞員工過去一年的辛勞嗎？根據104人力銀行發布的各產業薪資福利及年終大調查，高達95.9％企業都表示會發放年終獎金，平均1.33個月，創下9年來新高。其中，金融銀行業平均年終獎金達2.07個月，蟬聯11年冠軍，甚至比近年來話題十足的半導體業還高。《聯合新聞網》整理出各行各業的年終獎金數字，快來看看你有沒有達平均數吧！

2023-01-24 11:30