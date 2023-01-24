文武百業年終獎金大調查！這行業蟬聯11年冠軍、比半導體還強
農曆新年到來，各位所任職的公司都有發放年終獎金慰勞員工過去一年的辛勞嗎？根據104人力銀行發布的各產業薪資福利及年終大調查，高達95.9％企業都表示會發放年終獎金，平均1.33個月，創下9年來新高。其中，金融銀行業平均年終獎金達2.07個月，蟬聯11年冠軍，甚至比近年來話題十足的半導體業還高。《聯合新聞網》整理出各行各業的年終獎金數字，快來看看你有沒有達平均數吧！
104人力銀行調查數據
金融銀行業：2.07個月，蟬聯11年冠軍
電子製造業：1.49個月
半導體業：1.78個月
住宿餐飲業：0.85個月
一般服服務業：1.3個月
知識密集服務業：1.21個月
傳統製造業：1.38個月
營建業：1.68個月
由104人資學院進行《2022~2023台灣地區薪資福利調查報告》，於2022年7月18日至10月14日針對企業人資及用人主管進行網路問卷調查，今年共計1,017 家企業參加，涵蓋全市場213個職務代表薪資。
yes123求職網調查數據
金融保險與會計統計業：2.56個月，連續10年奪冠
科技資訊業：1.89個月
運輸與物流倉儲業：1.75個月
醫護與生技業：1.67個月
傳統製造業：1.6個月
民生服務業（不含餐宿休旅）：0.89個月
餐飲住宿與休閒旅遊業：0.8個月
農林漁牧礦與環保生態業：0.75個月
文教業：0.67個月
大眾傳播與公關廣告業：0.56個月
yes123求職網「年終獎金與企業尾牙調查」於2022年11月10日至11月23日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍（免役），且目前有工作的會員，有效問卷共1,350份，企業部份有效問卷共992份。
1111人力銀行調查數據
資訊科技業：1.84個月
金融業：1.83個月
貿易流通業：1.5個月
1111人力銀行為了解今年企業的年終發放狀況，設計「企業年終發放調查」，自2022年12月26日至2023年1月6日，針對企業會員進行電話立意抽樣調查，有效樣本數為876份。
知名企業年終比一比
長榮海運：45個月
陽明海運：39個月
兆豐銀行：上看7個月
第一銀行：上看7個月
華南銀行：上看7個月
台灣中小企業銀行：上看6.5個月
國泰金控：6個月
彰化銀行：上看6個月
長庚醫院：5個月
合作金庫銀行：4.6個月
台灣銀行：4.4個月
台塑：4.06個月
中華電信：4個月
東森集團：2-5個月
長榮航空：3個月
中華航空：3個月
揚秦（麥味登等品牌）：2-3個月
六角集團：2.2個月
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店：2個月
高鐵：2個月
台北W Hotel：2個月
老爺酒店集團：1.5-3.5個月
凱撒飯店：北區1-2個月、南區2-3個月
鼎泰豐：1.5-2個月
國泰飯店觀光事業：1.5-2個月
馬辣：1.6個月
王品：1.5個月
台大醫院：1.5個月
公務員：1.5個月
築間：1.2個月起
寒舍餐旅：1-1.5個月
星宇航空：1個月
長榮航勤：1個月
瓦城：1個月
雲品國際：1個月
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