這些植物一定能種活！超好養5種新春開運植物、種植方法一次看
新春新年新氣象！在家裡擺放一些綠色植物不但增添綠意、視覺上神清氣爽，更能有淨化空氣，改變整個房間氣場的作用，讓新的一年自然開運。但身為「黑手指」的你擔心自己殘害盆栽無數，不知道哪些開運植物適合你嗎？這裡介紹5種好照顧又大方的開運植物和照顧方式，讓你能放心享受綠植的陪伴。
開運竹（富貴竹）
開運竹又稱為富貴竹、萬年青，從名字就可看出人們有多喜愛它，除了竹子一向在傳統文化中受到喜愛以外，它的外觀也常常讓人聯想到「步步高升」等吉祥寓意。
開運竹屬於龍舌蘭科、龍血樹屬的竹類植物，對陽光需求不高，建議放在通風良好、散光半日照的室內。多以水耕方式栽種，若是水培可一週換水一次，土培則喜濕，可維持土壤濕潤，但亦不要讓它過度吸水。
馬拉巴栗（發財樹）
馬拉巴栗又名發財樹，在台灣的路上常見到有人放養仍生長茂盛的樣子，小型樹木的形狀也十分討喜，有些店家會將3~5顆編織成辮子的形狀。馬拉巴栗原產於中美洲及南美洲，喜歡乾燥且不耐曬，較適合放在明亮散射的半日照環境。不需太常澆水，盆土乾燥後再一次澆透即可。
金錢樹（美鐵芋）
金錢樹又名美鐵芋，綠油油的光亮綠葉及成對往上像翅膀的葉形是它外觀最大特色。由於它非常耐陰耐旱、不太需要照顧的特性，是許多人在慶賀店家開幕時的首選植物。金錢樹原產於非洲的乾燥地區，又兼有多肉特性，不需要太常澆水，可等土壤完全乾燥後再澆。
福祿桐（富貴樹）
福祿桐又名富貴樹，也是非常流行擺放在家中的室內觀葉植物，不同品種有不同的葉型，枝條修長搖曳，別有風情。原產太平洋、熱帶美洲，福祿桐同樣有好照顧的特性，在各種光照環境皆能生長，生長環境好也能快速生長，喜歡乾燥，排水良好的土壤，因此也要注意不能澆水過多。
圓葉椒草
圓葉椒草在這幾種植物裡屬於較小型的品種，也是近年流行的觀葉植物之一。葉片圓如銅錢，因此也稱圓葉發財樹。圓葉椒草耐旱、耐陰，很少病蟲害，對寵物沒有毒性。部分遮陰處或是室內散光處都可以種植，喜歡潮濕空氣，耐旱因此不宜過度澆水。
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