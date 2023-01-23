「7」就是今年開運密碼！「數秘學+色彩學」解密幸運色和招財方位

新年好運到，而要讓一整年都能夠運勢都旺，可以參考結合風水與統計學融合的「數秘學」，以及靈活運用顏色功能的「色彩學」。近來日本媒體「All About」就分享，如何運用這兩者，來替2023年創造好的財運。

首先若把2023的數字相加（2+0+2+3），可以得到「7」這個數字，而7又對應到紫色，因此「7」和「紫色」便是2023年好運的關鍵密碼。平常可以在家中布置一些紫色系的裝飾、家具或盆栽等等，讓整體環境充滿紫色的基調招財。

另外，「7」在方位上代表的是「南東方」。因此平常無論是感情還是工作方面，都可以參照這個方位。像是一起旅遊時，就挑選東南方的景點，或者和客戶商談時，選擇偏向東南方的座位。如此一來就能鎮煞、防止意外發生，讓過程能夠圓滿順利地完成。

而在商務會談時，挑選安穩舒適的環境，並準備點葡萄酒或日本酒，更能事半功倍。另外維持居家的整潔，也是風水中的基礎，像是浴室、廚房等等都要特別注意。窗戶堆積的灰塵也要徹底清潔，保持市內的採光良好，這麼一來除了財運，健康運也會大幅提昇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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