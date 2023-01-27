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開工紅包不要丟！命理師「催旺財運」小撇步大公開

聯合新聞網／ 綜合報導
紅包示意圖。圖／報系資料照
紅包示意圖。圖／報系資料照

2023新年開工吉日為1月27日、30日或2月1日，按照傳統習俗，公司企業都會在開工那天拜拜，老闆也會發放「開工紅包」象徵吉利。

拿到開工紅包後，千萬別急著花掉！命理專欄《旺好運》提供開運旺財好方法，只要4步驟就可以讓事業運旺起來。另外，命理師柯柏成也曾在臉書發文分享，利用開工紅包讓自己財運事業亨通的小妙招，當收到開工紅包後，不管裡面包多少都沒關係，建議「至少要留置過完元宵」再取用，若是空的紅包袋也可以置留催運，直到來年除夕再收回。

一、紅包留身上

剛領到開工紅包別急著花掉，可以放在身上多留幾天，等到元宵節以後再做運用，有助於財運亨通。

二、存入帳戶

開工紅包也可當作「發財金」，把錢存入帳戶發揮錢滾錢的功效，讓小錢吸更多大錢。

三、留著紅包袋

紅包象徵好運勢，把紅包好好收藏，可以選擇放在辦公室抽屜或沒人可見的桌墊下或電腦鍵盤下。

四、買辦公用品

如果真的想把開工紅包拿來運用，建議可以拿來購買工作用的生財工具、辦公用品，有助於讓事業運旺起來！

五、寫上激勵自己的格言

可以在開工紅包袋寫上公司文化精神，或寫上老闆／上司勉勵員工的格言，也可以將鞭策自己的事業格言寫在紅包袋上，也可只寫下自己的名字，但催運效果會跟著打折扣喔！

六、辦公室3位置

開工紅包放置在辦公桌的桌墊、電話機下方，但在人來人往的場合使用時，需要完全遮蓋紅包袋，若環境不允許這樣放置的話，也可以直接將紅包袋放在辦公桌的抽屜內。

七、收在居家空間

若是工作場所不方便，則可放置於家中的書桌，或床頭櫃上右前方。

八、收進枕頭套

若以上條件都不具備，則將開工紅包放置於自己的枕頭底下的枕頭套裡，也是催旺一整年財運的好方法喔！

春節 兔年 紅包

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