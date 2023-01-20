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媳婦過年七大教戰守則 如何避免跟婆婆引戰又不讓老公難做人

聯合新聞網／ 綜合報導
每到過年，媳婦們都覺得壓力很大，擔心回婆家要忙很多事情，也鬧得不愉快。 示意圖／ingimage
每到過年，媳婦們都覺得壓力很大，擔心回婆家要忙很多事情，也鬧得不愉快。 示意圖／ingimage

每到過年，許多媳婦都覺得很崩潰，甚至覺得比平常還要心累，除了跟婆家團圓吃年夜飯，還得面臨可能不小心擦槍走火、緊繃的婆媳關係，也會讓先生為難，頗感壓力。

為了避免誇張的8點檔劇情在農曆新年期間真實上演，到底該如何應對才能過好年呢？聯合新聞網整理幾個過年時婆媳之間應對的教戰守則，雖然婆婆和媳婦的價值觀不太一樣，但至少和氣生財，才不會把氣氛搞得太難看。

教戰守則一：自己放風，回娘家過

有網友在Dcard上分享「過年不出席公婆家任何聚會」，自己回娘家，老公則回老家陪公婆過，但「老公扛得住就好，第一年撐過以後每一年都順遂，俗稱頭過身就過。」

教戰守則二：不需要每天待在婆家

一名女生說她婆婆很強勢，讓她完全不想回去，但老公堅持不能完全人沒出現，但可以採折衷方案，至少要出現一天，比方「除夕、初一」或「除夕、初四」。

有網友認為這個建議不錯，「整個年除夕到初四，至少要出現一天在他家，感覺很划算～就當是去親戚家拜年吧」、「都結婚了，至少去一天這個選項我覺得老公滿有誠意了耶。」

教戰守則三：只去半天或比半天多一點

也有人說她每年過年回去大約半天（除夕當天下午2點左右到晚上吃飽飯），「我都告訴我自己忍耐一下就過了，度過除夕這關之後就可以安心放年假」，還有人表示自己在老公家簡單吃幾口年夜飯，然後就回娘家一路到年假結束。

教戰守則四：裝得笨手笨腳、不精明幹練

網友建議，媳婦不用表現得太厲害，可以假裝對家務事不熟悉，例如「洗碗摔破、打掃跌倒，以後就不會叫妳做」，如此一來也能避免不斷被婆婆下指導棋煮菜、做家事，累到不行還被嫌得一塌糊塗。

教戰守則五：直接逃到國外，不在國內過年

「趕快訂機票，夫妻兩個人飛去國外過年」、「如果錢夠，夫家娘家的長輩整個湊一團也是不錯的解決方法」、「過年如果帶長輩一定要跟團」。

雖然網友認為跟長輩出去玩難免心裡會有壓力，但有人分析直言，「除夕夜拜祖先到時候就很有壓力了」，還有人建議，「妳先生帶妳婆婆出國玩，妳留守拜拜，完美的計劃。」

教戰守則六：輪流過，一年婆家一年娘家

如果事前雙方都溝通好，輪流過亦不失為一個好方法，比方一年婆家一年娘家。

教戰守則七：看現場氣氛及狀況，臨機應變

也有其他網友覺得先不要想太多，跟老公講好哪一天回去，如果苗頭不對就打暗號走人，「但也是要跟老公講好在現場要夠挺妳。」

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