錢兔似錦！春節9種開運招財攻略 北方放「這物」能招好能量
2023金兔年來報到！許多人都希望新的一年，財運可以扭轉乾坤變旺，對此命理老師湯鎮瑋就在《女人我最大》節目中透露，今年3大重點招財法包括「居家環境」、「隨身招財」及「辦公室招財法」，簡單幾個步驟，讓你兔年發財樂逍遙。
▍居家招財法
南方種植圓葉綠色盆栽
今年的財位屬「大利南北，不利東西」，即家中屬坐南朝北或坐北朝南最旺，其中最大財位在正南方，湯鎮瑋建議可種植圓葉或闊葉植物，但若該處空氣不流通或日照問題，不適合種植植物，也可在南方擺放綠色水晶，或與綠色相關物品來提升財運、增加賺錢機會。
北方可放置風鈴、水或花生
今年可以在北方放水及花生，花生選擇帶殼花生或花生糖，趁壞掉前吃完再補即可，水則是招財，整體有「好事發生」的意思。另外，也可在北方放風鈴，金屬材質最佳，因今年北方能招喚好的能量，例如招婚姻、求子、招事業、招財等。
東、西方不宜動土施工
今年的東方代表病符方，若房間或床頭在東方的話較容易生病，可放「葫蘆」來化解病氣，至於西方則是小人方容易犯「暗箭煞」，一動土就容易有官非、小人的問題，例如裝冷氣、燈具等需敲牆打壁的工程就要盡量避免，但若真的想執行，建議選擇農民曆上可動土的日子再執行，以減少病符與暗箭的發生。
▍隨身招財法
幸運色：金、水色系
今年立春最缺五行屬金，加上是金兔年，可以多使用包含白、金、銀色、藍、黑等色系物品做搭配。
珠光寶氣、穿金戴銀
逢金兔年，多配戴閃亮亮的首飾很招財，尤其耳環最重要，因為耳朵代表財庫。
更換破損皮夾
皮夾是我們最重要的隨身財庫，所以皮夾破損，務必盡快更換，才能避免漏財。另外，若你有很多包包可以替換，無論新包舊包，都請盡量不要空包，放些錢幣或包紅包放進去，讓錢財都有金錢，象徵錢財入庫。
▍辦公室招財法
1.在桌上左前方放精油擴香
兔年地支屬木，木與大地植物能量很有關係，所以可放置天然植物精油擴香，尤其柑橘類、薄荷等招財香氣，而左邊是青龍邊，有躍升之意，讓你的財富越攀越高。
2.電腦桌面可以使用山水畫、照片
兔年天干屬水、地支屬木，山管人丁水管財，可以在辦公室電腦桌放上山水畫、山水照，讓你工作上有靠山，錢也會跟著進來，有山又有水，貴人、財氣就近在眼前。
3.辦公桌下貼太極圖
太極代表中庸的力量、持盈保泰，讓你一直維持好狀態，若你氣很旺，可以提醒自己切勿過於囂張，若你氣很弱，也提醒自己未來是很有希望與陽光的，保持良好狀態，工作、財運也會旺起來。
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