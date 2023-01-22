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梅西、周子瑜原來都屬兔！ 兔寶寶性格大解析

聯合新聞網／ 綜合報導
喜迎兔年，兔寶寶性格、屬兔名人一次看。示意圖/ingimage。
喜迎兔年，兔寶寶性格、屬兔名人一次看。示意圖/ingimage。

喜迎兔年，屬兔的人又來到本命年。不同於雄心萬丈的虎、龍，兔寶寶有著什麼樣的性格呢？你知道梅西（Lionel Messi）、喬丹（Michael Jordan）、周子瑜其實都屬兔嗎？一起來盤點那些屬兔的名人吧。

屬兔的人性格

優點

◆溫柔、善良、樂觀，感情細膩

◆精明靈活，體諒他人

◆氣質高雅，思維細膩

◆能忍耐謙讓，不好爭執

缺點

◆有虛榮心

◆性情有時不穩定，易急躁

◆滿足於現狀

屬兔的人仁慈、舉止文雅、善忠告、和藹而且愛美。他們時常感性重過理性，也有點偏執、極端，感情方面一旦動了心，便很難放得下，而且屬兔的人外表冷、嘴巴毒，但內心其實很善良。

除此之外，屬兔的人也比較含蓄，愛藝術且有善始善終的精神，生意頭腦也十分敏銳，容易達成不錯的事業成就。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

屬兔的名人有哪些？

西元1891年（民國前8年）

2月17日——胡適，學者（1962年逝世）

西元 1915年（民國4年）

12月15日——鍾理和，台灣作家（1960年逝世）

西元 1927年（民國16年）

4月16日——本篤十六世（Benedictus XVI），羅馬天主教會第265任教宗（2022年逝世）

10月6日——張榮發，台灣名企業家（2016年逝世）

西元 1939年（民國28年）

8月23日——沈富雄，台灣政治人物，曾任立法委員

西元 1951年（民國40年）

7月21日——羅賓．威廉斯（Robin Williams），美國演員（2014年逝世）

12月4日——張菲，本名張彥明，台灣主持人

西元 1963年（民國52年）

2月17日——喬丹（Michael Jordan），美國籃球員，綽號「籃球大帝」

2月17日——黃仁勳，NVIDIA創辦人之一

4月26日——李連杰，國際武打巨星

6月21日——青山剛昌，日本漫畫家，《名偵探柯南》作者

7月27日——甄子丹，香港武打巨星

8月9日——惠妮．休斯頓（Whitney Houston），美國藝人（2012年逝世）

9月26日——黃偉哲，民主進步黨籍臺南市長

10月10日——梅艷芳，香港歌手、演員（2003年逝世）

西元 1975年（民國64年）

3月19日——徐若瑄，台灣演員、歌手

5月2日——貝克漢（David Beckham），英格蘭足球員

7月27日——A-Rod艾力士．羅德里奎茲（Alex Rodriguez），美國棒球員

12月6日——阿信，本名陳信宏，台灣樂團五月天主唱，台灣自創潮流品牌StayReal創始人及設計者之一

12月30日——老虎伍茲（Tiger Woods），美國高爾夫選手

西元 1987年（民國76年）

3月5日——韋禮安，台灣歌手

5月22日——約克維奇（Novak Djokovic），塞爾維亞網球選手，前世界球王

6月24日——梅西（Lionel Messi），阿根廷知名足球員

7月1日——林宥嘉，台灣歌手

西元 1999年（民國88年）

6月14日——周子瑜，韓國女子團體TWICE成員

春節 兔年

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