財兔年開運風水哪些角落要注意？ 這樣布置招財旺整年！

新的一年來到，好的居家風水也有助一整年的好運氣！命理老師雨揚老師在YouTube上以「九宮飛星圖」說明今年若想增強不同方位運勢，該擺哪些開運道具、以及該注意那些事情。首先需先畫出家中格局圖，確認南北方位後，將其平均畫分為九宮格。便可分出西北、北方、東北、西方、中宮、東方、西南、南方、東南等九個方位。

雨揚老師表示，2023年是「桃花財兔年」，注意四布局方向便可以創造好運。健康方面，巨門星位於東方，也是太歲的方位，因此今年犯太歲的兔、雞、馬、鼠要特別留意，加上該方位如果有廚房、臥室，更容易健康出問題，該方位要維持整潔、採光跟通風，還可掛上葫蘆化解病氣，或擺放水行能量寶物。

今年廉貞星則位於西北，廉貞星是最大的凶星，可能會對人身安全、人和關係有影響，恐造成血光之災或家人、夥伴浮動，這個方位忌常走動，或有空氣進入，儘量不要擾動氣場，可主動捐血、捐款，或擺放穩重厚實的金行寶物，以金鎮金。

而財星、武曲星在西方，它也是事業的驛馬星，對事業有企圖心的話要把握這個方位。然而由於2023年的歲破方也在西方，因此此方位同樣宜靜，不宜動土、保持乾淨，可常點環香或煙供，以保持磁場，或擺放土行寶物；掌管功名利祿的文昌星則位在中宮，可擺放木行寶物，在此學習或工作能有大幫助。

再來是三個可以「補財庫」的方位，有在西南的貪狼星，主人和、財脈，可在該方位擺放金色聚寶盆、黃金飾品；在南方的左輔星，主正財運、貴人運，是九星中的第一吉星，這個方位如果剛好是窗戶、座位，要常常保持空氣的流動，可擺放火行寶物，如牡丹富貴圖、鹽燈；破軍星則位在東北方，除了代表破壞跟建設，還代表偏財運。研發或創意的部門適合安排在這個方位，可在此安放水行寶物，如流水盆、流水畫等。

最後是感情相關的兩個方位，右弼星在北方，代表喜慶吉慶、和諧美滿。可在這裡加強木行能量，擺放一些如開運竹、發財樹，或是放新鮮的花；再來是東南方的祿存星，它既是人緣星也是是非星，如果想要聲量爆紅可關注此方位，可善用火行寶物，或是一些紅色的物品，火爐、鹽燈也很好。

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