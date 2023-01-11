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大寒開運秘法曝光！命理專家提醒穿戴「這顏色」上牌桌超強運

聯合新聞網／ 綜合報導
大寒即將到來，命理專家給出幾點開運建議，讓新年能更加順利。圖源：ingimage
大寒即將到來，命理專家給出幾點開運建議，讓新年能更加順利。圖源：ingimage

一年當中的最後一個節氣「大寒」即將在小年夜1月20日到來，在過年前還有什麼方法可以開運且趨吉避凶的方法呢？命理師柯柏成說明「大寒開運法」，並說這一天就要把舊的春聯清掉，也適合在這天把與人有關的誤會、芥蒂一併清掉，除此之外，穿戴有「紫色」的配件也將可以開運。

命理師柯柏成在臉書粉專說明，今年因為過年早的關係，所以除夕的前一天小年夜，將會適逢「大寒」這個節氣。而大寒為24節氣的最後一個，今年大寒的交節氣時間將會在1月20日（五）下午16時19分。

柯柏成提醒，最晚在大寒這一天「要把舊的春聯清掉」，且在除夕夜前要把新的春聯貼上。除此之外，這個節氣也有個很特殊的「秘法」，亦即過去如果和他人因誤會或其他因素心裡有誤解或芥蒂，覺得這份情緣就這樣結束可惜的，大寒這天很適合主動和對方聯繫，並且無論是非對錯，重點在於「先和對方說對不起、送點禮物主動打招呼都可以」，如此一來將很容易將誤會冰釋。

除此之外，柯柏成說明，可以在大寒（1/20）後到立春（2/4）前，穿戴上「紫色」的服飾，衣服、圍巾、絲巾、帽子、手套⋯⋯等，作為點綴式的一件單品即可，千萬不要特地穿得全身紫，反而將弄巧成拙，一點點紫色元素就已經足夠開運，若此次過年有要上牌桌可以特別參考此方法。最後，郭柏成也強調，開運也可以很生活，只要跟著天地磁場節氣去走即可。

春節 兔年 春聯 開運 節氣 運勢

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