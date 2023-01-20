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別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」

聯合新聞網／ 綜合報導
2023歡迎兔年到來，農曆春節口說吉祥話，不僅可以為對方增添喜氣，也能為自己增加好兆頭。圖／Ingimage
2023歡迎兔年到來，農曆春節口說吉祥話，不僅可以為對方增添喜氣，也能為自己增加好兆頭。圖／Ingimage

「每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜」，農曆新年到來，許多人會安排外出走春、拜訪親友，這時總要來上幾句吉祥話祝賀對方，但你還在說「恭喜發財」、「新年快樂嗎」？

2023迎癸卯兔年，也可稱作「黑兔年」，《聯合新聞網》為您整理過年吉祥話大寶典，不僅好記、順口，還能大玩兔年創意，讓你過個不一樣的特色新年！

新年「兔」出吉祥話

今年喜迎兔年，就該來點應景的「兔年吉祥話」，以諧音梗展現創意十足的祝賀語。

▶兔年吉祥話

福兔迎祥、玉兔迎春、兔年大吉、福兔賀歲、兔年行大運。

▶祝賀他人前程、運勢亨通

前兔似錦、鴻兔大展、奮發兔強、兔躍新程、兔飛猛進。

▶從商就業盼財運

錢兔似錦、福兔來富、金兔報喜。

兔年玩點不一樣

一般常見的4字吉祥話你已經看膩了嗎？那麼就來點創意祝賀詞吧，「兔」與「to」的唸音很相似，意外地可以用在許多地方唷！

▶創意吉祥話

1.兔day is good day

2.Happy New Year 兔 you

3.I Love You 兔

4.名師出高兔

5.新春財運到，祝你數錢數到兔出來

6.恭喜發財，錢兔出來

7.玉兔迎春添新象

8.新春旺市迎玉兔

9.旺兔順利（One Two Three）

農曆春節來到，無論是拜訪親朋好友或是收發紅包，口說一句吉祥話一定能帶來好運氣。示意圖／Ingimage
農曆春節來到，無論是拜訪親朋好友或是收發紅包，口說一句吉祥話一定能帶來好運氣。示意圖／Ingimage

萬用新年祝賀詞大全

無論你是發紅包的人還是收紅包的人，喜逢新年總要來句吉祥話祝賀對方，為了避免尷尬場面再次重演，這些年年適用、人人通用的祝賀詞一定要牢牢記住！

▶任何對象，任何場面都OK

恭賀新喜、開春大吉、萬事如意、大吉大利、五福臨門、年年有餘。

▶發大財、賺大錢就要說這句

富貴有餘、招財進寶、財源廣進、日日見財、步步高升、飛黃騰達。

▶祝賀長輩

福如東海、壽比南山、富貴安康、金玉滿堂、延年益壽、福壽雙全。

▶送給晚輩

學業有成、前程似錦、健康如意、歲歲平安、好運常伴。

春節 兔年 玉兔 紅包 財運

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