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初四迎灶神！今天別出遠門 在廚房犯雙忌恐窮整年

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初四提前北返！出遊走春車潮將湧現 國五恐塞到深夜

觸犯5禁忌會「初四」！迎財神秘訣報你知 灌滿財運迎新年

聯合新聞網／ 綜合報導
大年初四是迎財神的重要日子，花點心思、盛情款待財神爺，能保佑財運亨通一整年。報系資料照／記者邱德祥攝影
大年初四是迎財神的重要日子，花點心思、盛情款待財神爺，能保佑財運亨通一整年。報系資料照／記者邱德祥攝影

農曆大年初四是眾神重臨人間、「迎財神」之日，花心思提早準備、盛情款待財神爺，能讓自己一整年添上好運，但若是弄不好、觸犯禁忌，恐怕又會讓「窮」字跟著你整年，「迎財神」到底該怎麼做？《聯合新聞網》整理幾大重點快來仔細看！

初四習俗

一、迎灶神送火神

大年初四是眾神重臨、回歸人間之日，故稱為「接神日」，古時有「送神早，接神遲」之說，因此送神最好在一大早進行，信眾一般都會一早備齊供品送神，接神活動則會辦在下午時段。

二、接五路

初五正式「開市」，生意人多會選在初四晚上迎財神（迎五路財神），祈求開市順利。接五路最佳時間為早上9時至11時，商家可以帶著香燭分別到「東、西、南、北、中」5方位的財神廟去請接，每接一路財神就在門前放一串百子砲，結束後依序向各路財神行禮敬拜。

供奉財神的供品必須尤其講究，供桌上除了要準備三牲（雞、豬、魚）、水果和酒菜，有傳言財神喜歡吃甜食，因此也可以準備發糕、冬瓜糖或年糕等甜品；水果也可以特別準備富含生意興隆之意的鳳梨、大吉大利的橘子、帶財招好運的香蕉，備齊財神爺最愛的口味，款待財神絕對不可以馬虎！

三、吃折羅

「折羅」就是把過年幾天剩下的年菜料理成「大雜燴」，在初四這天，家人齊聚一堂把飯菜全都吃光光，能保佑一整年衣食富足、不愁吃穿。

四、扔窮

過年期間不可以大掃除，要等到初四這天才可以打掃室內環境。把垃圾堆到外面就是「扔窮」，也能把窮神送走。

五、綁火神

這項古老習俗源自中國大陸北方農村，在初四這天將玉米梗或麥梗綁在棍子上，把梗枝點燃後從家裡送到河裡，祈求整年家裡沒有火災，也有一說指汰舊換新、送走貧窮。

禁忌

一、別出遠門

初四這天是迎接眾神回歸人間之日，傳說灶王爺會在這天回來「查戶口」，所以切勿遠行。

二、忌摔壞東西

舊俗認為正月打碎器物會讓新的一年帶來不好的運勢，若不小心打碎器具時要說聲「歲（碎）歲（碎）平安」。

三、忌縫補

傳說在初一到初四這段時間，若是「縫縫補補」恐怕會導致整年都在「補破洞」，且針有煞氣，年節期間應避免使用。

四、不要與人起爭執

初四是眾神重臨人間之日，所以在這天吵架對神明大不敬，且舊俗認為在正月當中與人起口角恐會敗興一整年。

五、不可以小氣

初四迎財神之日，不宜自私，要大方將拜完的禮品送人，財神也會賜你更多金銀財寶。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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