年菜健康吃！把握6口訣過年不怕胖一圈

過年期間，家家戶戶圍爐吃年菜，討個好彩頭。傳統年菜中包括烏魚子、佛跳牆、雞湯、蹄膀、香腸、八寶飯、火鍋等，雖然色香味俱全，再加上烹調手法多會採用油炸、油煎、糖醋、勾芡、多糖及多醬汁等方式料理，熱量往往偏高，再加上過年多吃少運動，不節制的後果就是年後會胖一大圈。

想守住身材，年菜要怎麼吃才健康？國民健康署建議，不論是在家圍爐或去餐廳、甚至叫外賣、外帶年菜，年菜要選擇少油炸、少糖、少鹽、多纖維的菜色，活用6項技巧，健康過好年。

▍技巧1、全榖雜糧多選原態

主食選擇富含維生素、礦物質及膳食纖維等「維持原態」的全榖雜糧類，如糙米、全麥麵、芋頭、南瓜、山藥及紅豆等，分量至多每餐以1.5個拳頭大小。另外年菜常見的年糕、米糕、蘿蔔糕、八寶飯等食物，因為製作時往往添加大量油脂和糖，建議淺嚐即可，不可當成主食。

八寶飯。記者蘇健忠攝影／報系資料照

▍技巧2、年年有餘減少加工

豆魚蛋肉類，每餐建議至多1手掌心大小分量，份量較大的豬肋排、全雞等，建議多人分食，以避免過量。

多食用天然食材，像是以脂肪含量較低的鮮蝦、海參、花枝、牛腱肉、雞肉等，取代脂肪含量較高的蹄膀、東坡肉等。

減少食用高熱量、高鹽、高油之肉類加工製品，例如獅子頭等，也減少食用煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工的臘肉、香腸等，避免攝取過量添加物及增加罹癌的風險。

圖為香酥白鯧。記者邱瑞杰攝影／報系資料照

▍技巧3、蒸煮涼拌搭配堅果

想煮一桌健康年菜，烹調手法盡量用蒸、煮、涼拌，避免油炸、糖醋、燴等手法，例如以清蒸魚取代糖醋魚、紹興醉雞取代脆皮炸雞，或是挑掉炸衣，以減少攝取過量油脂。

加熱年菜湯品的時候，可撈掉上層凝固油脂後再加熱。另外，每餐可選擇搭配大約約1茶匙(約莫5毫升)堅果類當作開胃菜或飯後點心，如杏仁果2粒、腰果2粒或核桃仁1粒。

堅果類富含抗氧化成分。本報資料照片

▍技巧4、多添蔬菜補足纖維

每人每餐建議蔬菜攝取量約1.5個拳頭大小的份量，選擇年菜時，建議多準備2至3道蔬食或半蔬食菜色。也可將新鮮蔬菜，加入肉品或湯品年菜中一同燉煮，例如燉菜可加入蘿蔔；火鍋或湯品可加入茼蒿、高麗菜、香菇、金針菇；烹調肉類也可用燙熟的芥菜、花椰菜、青江菜盛盤裝飾，或以青椒、筍片拌炒，增加膳食纖維。

圖為蔬菜示意圖。報系資料照片

▍技巧5、當季水果大桔大利

每餐建議水果量約1個拳頭大，一天約攝取兩份。建議攝取當季、在地、多樣化的新鮮水果，例如柑橘、小番茄、葡萄、蓮霧、草莓等，取代過年零食。但水果因為糖分高，也不可吃太多。

圖為水果示意圖。圖片來源/ingimage

▍技巧6、多喝開水無糖飲料

過年期間闔家團聚，大吃大喝常難免搭配飲料，建議以無糖綠茶、麥茶，取代汽水或含糖飲料。另外，大家在過年期間常常因為狂喝飲料而忘記喝水，但這樣可能會讓血液濃稠，增加高血壓、高血脂的風險。

建議一般人一天要喝的「水量」是體重乘以30，也就是說，50公斤的人一天至少要喝1500cc的白開水，如此一來代謝體內的廢棄物，維持身體健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦