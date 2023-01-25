快訊

台男赴日泡湯遭趕回嗆惹業者報警 網驚關鍵：缺常識嗎？

上班族車廂內卡5小時求救！日本10年最強寒流導致JR列車停駛

屬兔性格安靜害羞？這些君王都屬兔 歷史上最具「皇帝命」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屬兔性格安靜害羞？這些君王都屬兔 歷史上最具「皇帝命」

聯合新聞網／ 綜合整理
認為生肖屬兔的人都安靜、害羞？事實上，許多名人都屬兔，具備政治領導和外交力的天賦，其中乾隆、維多利亞女王還開創了盛世。圖片來源：Ingimage
認為生肖屬兔的人都安靜、害羞？事實上，許多名人都屬兔，具備政治領導和外交力的天賦，其中乾隆、維多利亞女王還開創了盛世。圖片來源：Ingimage

兔年到！逢本命年的兔子是什麼樣的性格呢？認為生肖屬兔的人都是安靜、害羞型的人格嗎？事實上，從中外歷史發現，許多名人都屬兔，具備政治領導和外交力的天賦，其中中國的乾隆、和英國的維多利亞女王還開創了盛世，屬兔者在中國史上歷代皇帝最多，堪稱最有皇帝命的生肖。

包含乾隆 中國歷史共出34位「兔皇帝」

圖為晚年時期的乾隆。擷自維基百科
圖為晚年時期的乾隆。擷自維基百科

乾隆皇帝於1711年出生，在位期間，讓清朝達至康乾盛世的最高峰，是清代乃至中國歷史上最負盛名的皇帝之一，對清朝的命運產生深遠影響。

包括乾隆在內，中國史上共出了34位屬兔的皇帝，並在12生肖中排名第一，在291位可知生日的皇帝中，屬兔者即占了逾11%。

包括夏景宗李元昊、漢宣帝劉詢、東漢光武帝劉秀、魏文帝曹丕、西晉潘岳、晉惠帝司馬衷、南朝齊高帝蕭道成、五代十國前蜀皇帝王建、五代後漢高祖劉知遠、梁太祖朱溫、五代十國後蜀皇帝孟昶、遼朝天祚帝耶律廷禧、金朝太宗完顏晟、南宋光宗、明憲宗朱見深、明世宗嘉靖皇帝、清高宗弘曆乾隆皇帝等，皆是生肖屬兔的中國皇帝。

維多利亞女王、約翰·亞當斯也屬兔

圖為英國維多利亞女王。擷自維基百科
圖為英國維多利亞女王。擷自維基百科

除了中國，西方也出了屬兔的君王。1819年出生的維多利亞女王，就中華文化傳統的生肖來說也屬兔，是英國史上在位時間第二長的君主。在位64年間締造出英國最強盛的日不落帝國時期，此時期也被稱為維多利亞時代，英國在這時期間，無論工業、文化、政治、科學或軍事等方面，都有大幅度的發展，大英帝國能大幅擴張，也在維多利亞時期時發生。

除了維多利亞女王，美國第二任總統約翰·亞當斯(John Adams)，生肖也屬兔，為美國開國元勛；而中華民國的歷任總統，僅代理總統李宗仁生肖屬兔。

春節 兔年

延伸閱讀

癸卯年是黑兔年！命理師警告：這生肖衝出國恐「樂極生悲」

北京頤和園冬至限定美景—十七孔橋「金光穿洞」

北京藏家9宋瓷想捐故宮稱被騙走 被疑悔捐「自導自演」

相關新聞

明天初五迎財神 吃水餃可旺財 但千萬別做這件事

明天就是大年初五，民俗是迎財神的日子，命理師楊登嵙說，大年初一到初四有許多禁忌，但到初五都全破，也稱「破五」，也是五路財...

屬兔性格安靜害羞？這些君王都屬兔 歷史上最具「皇帝命」

兔年到！逢本命年的兔子是什麼樣的性格呢？認為生肖屬兔的人都是安靜、害羞型的人格嗎？事實上，從中外歷史發現，許多名人都屬兔，具備政治領導和外交力的天賦，其中中國的乾隆、和英國的維多利亞女王還開創了盛世，屬兔者在中國史上歷代皇帝最多，堪稱最有皇帝命的生肖。

觸犯5禁忌會「初四」！迎財神秘訣報你知 灌滿財運迎新年

農曆大年初四是眾神重臨人間、「迎財神」之日，花心思提早準備、盛情款待財神爺，能讓自己一整年添上好運，但若是弄不好、觸犯禁忌，恐怕又會讓「窮」字跟著你整年，「迎財神」到底該怎麼做？《聯合新聞網》整理幾大

大樂透昨槓龜今彩金上看1.2億 命理師傳初四招財方位

昨天大年初三的大樂透槓龜，今天開獎的頭獎，獎金上看1.2億元，命理師楊登嵙說，初四的財位在「南方」，可以住家為中心點，選...

把握兔年7個天赦日 轉運求財一路旺到年尾

覺得自己最近有點衰？或是運氣平平想要讓運勢更佳一點？那就不能不抓住少數幾個「天赦日」來轉運了。

大年初四迎財神禁忌盤點 犯這條難怪窮整年

新的一年到來，大年初四是迎財神的重要日子，但要將財神請進門可不是件容易的事情，萬一迎神沒處理好，當心接下來會窮一整年。除了迎財神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。