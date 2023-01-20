小孩過年領壓歲錢得向長輩「下跪」？儀式感vs陋習網友激戰

【文：武美齡】

每年過年除夕重頭戲「領壓歲錢」是許多孩子最期待的事，卻有媳婦上網吐苦水，表示婆家要求小孩領紅包時得「下跪」，媳婦認為「都什麼年代了為什麼還要小孩跪?」上網尋求能讓小小孩開心領到紅包，但又不用跪的好方法，引起網友激戰。

華人過年傳統中，長輩在除夕夜會發壓歲錢給孩子，有壓制邪「祟」（音同歲）、避邪的意思，到了現代，壓歲錢則延伸為長輩給晚輩祝福的心意。

在迎接農曆新年的氣氛中，有位BabyHome網媽卻對孩子領壓歲錢一事感到擔憂，她發文「過年不想小孩下跪領紅包怎麼辦」，提到婆家要求小孩領紅包時，除了說吉祥話還得「下跪」，去年現場看到其他親戚小孩一個個跪下非常震驚，認為「都什麼年代了為什麼還要小孩下跪?」，同時也擔心今年自己的寶寶也會被強迫照做。

圖片截自BabyHome討論區

這位媽媽表示，「我自己也只有結婚那天拜別父母跪過而已，去年我家寶寶還抱在手上聽不懂人話所以不用跪逃過一劫，但今年我擔心會被要求一起跪......」，並求助網友提供讓小小孩可以領到紅包，但又不用下跪的好辦法 ，話題引起看法完全不同的網友爸媽激烈討論。

【陋習派】為了錢下跪 寧願不領

「我覺得不如不要拿紅包欸」「什麼古代人」、「第一次聽到」、「都什麼時代了，還一堆人認同下跪這種民智未開的陋習陋習」、「婆家那裡是皇帝嗎？還要下跪」、「不想跪又怕氣氛鬧僵就直接不要去！只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。

「為什麼要跪啊太奇怪了 ，親一下抱一下說吉利話不就很溫馨了」、「超倒彈下跪領紅包這件事～過去的受害者」、「溝通吧！雖然是習俗，但也要與時俱進，勉強真的不好」。

【儀式感派】壓歲錢跪著領 尊重感謝長輩

「跪長輩還好吧，也是對長輩的一種尊重，不想跪就不要領了」、「我們家也要跪最大長輩，可能家人也都習慣了，已經變成一個家族儀式，所以沒想過合不合理的問題」、「婆家的傳統應該自有它的道理與價值，不想懂其意，也不能一竿子打翻一船人」。

「我長這麼大都當媽了，沒得拿還是不要臉的湊上一起跪，看能不能騙到長輩一個紅包」、「若是直系長輩我覺得跪著沒問題啊！想領紅包又不想照人家遊戲規則走，安餒不太好吧」、「跪著跟長輩說吉祥話領紅包，可以讓小孩懂得感恩」、「小時候跪過反而覺得很好笑很好玩，大家搶著想吉祥話，就只是讓小孩感受一下傳統的氣氛」。

【遵從傳統派】除了跪 還要磕頭

「我這幾年開始教小孩跪，希望孩子們能學會並且繼續傳承家裡的傳統。（我家磕頭有一定的規矩，不是跪下去磕就好）」、「我們家到現在小孩還是要磕頭領紅包，不管是新年還是生日，去韓國的時候，去長輩家不管有沒有紅包，也是要磕頭行禮」。

【網友趣味回覆】

「你可以叫你先生抱著孩子跪領，不要為了一個紅包跟習俗而掃了大家的興」、「大推叫老公抱著小孩跪～」、「看包多少吧，兩萬以上可以跪」、「如果包五位數以上的，找我去跪也可以」。

「有開放38歲別家的小孩帶自己的小小孩去老公婆家領紅包嗎？我可以跪到婆家破產」、「跪就有得領很好啊~我們要小孩才藝表演才能領真燒腦」。

根據網友的回應，可以發現各家的過年傳統不盡相同，婚後兩個家庭的結合，不僅在生活習慣上得磨合，對於特殊傳統習俗的作法上也可能意見相左，如何開心度過年節、不傷和氣又不委屈自己，仍有待當事者做出最好的決定。

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