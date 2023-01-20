除夕10大禁忌千萬別踩！ 觸犯恐「又衰又窮」一整年

農曆新年來了！家家戶戶都會在除夕這天除舊迎新，期盼告別衰運，求得新的一年好運。而在除夕這天，究竟有哪些禁忌該避開，以及注意事項要遵守呢？《聯合新聞網》盤點除夕10大禁忌事項，提供民眾參考分享。

1.忌晾曬衣服

據傳若是在除夕夜洗衣服、曬衣服，會吸引鬼神注意，進而纏身在曬衣服的衣桿上，恐怕會招來厄運。

2.入夜前洗澡、洗頭

除夕夜這天最好在吃年夜飯前沐浴完畢，千萬不能超過午夜12點時洗澡洗頭，以免把財氣和好運洗掉。

3.忌打碎物品

除夕打碎物品，意謂著今年會有「破運」、「破財」，若不慎打破器物，可用紅紙包起碎片，口中默念「歲歲平安」等吉祥話，即可化解災難。

除夕打碎物品，意謂著今年會有破運、破財。圖／ingimage

4.忌倒垃圾、倒汙水

據說亂倒垃圾和汙水，不小心就會濺灑到神靈身上，神靈會把災禍降到自己的身上，且也會把福氣給倒出去了。

5.忌說髒話

除夕夜也是所謂的「吉祥夜」，這天盡量多說吉祥話，不要說出髒話、晦氣話或不敬之語，否則將會倒楣一年。

6.忌把年夜飯的魚吃光

除夕就是要和家人「圍爐」吃年夜飯，要注意的是，吃魚時，魚頭和魚尾不要吃，象徵「年年有餘」；吃長年菜時，千萬不能咬斷，代表年壽才能「長長久久」。

年夜飯吃魚時，魚頭和魚尾不要吃，象徵「年年有餘」。圖／聯合報系資料照片

7.忌串門子

「踩年飯」也是除夕的禁忌，吃年夜飯時，不要去別人家串門子，否則會造成對方全家整年不得安寧。若真遇到客人前來拜訪，可以包個紅包給對方，代表討吉利。

8.忌關燈

除夕晚上睡覺時，是不能關燈的，最好等到年初一天亮才能關燈，祈求來年前途光明，若是家中黑漆漆一片則象徵前途黯淡無光。

9.忌過早睡覺

習俗上，吃完年夜飯，當天晚上要「守歲」，不能過早睡覺，全家人一起熬夜守歲，替長輩添壽，守歲過了凌晨12點，就可以上床睡覺。

10.忌欠債過年

俗話說「欠錢不要欠過年」，如果有欠別人錢，最好過年前一定要還清，而討債者也不要在除夕和新年討錢，否則會衰一整年。

除夕熬夜守歲，不少人會打麻將。圖／ingimage

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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