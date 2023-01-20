兔年貼春聯有禁忌！4種人動手招好運、貼4處財運旺 7大NG行為衰整年
過年就快到了，許多民眾會趁著大掃除時，順便將家中貼了一整年的春聯換新、添添喜慶。不過貼春聯也是門大學問，一但挑錯時機方位、貼錯字都可能壞了新一年的運勢，《聯合新聞網》詳細整理了貼春聯攻略及各大禁忌，讓讀者除舊布新之餘，也能「兔」來運轉。
▌兔年貼春聯最旺時機和方位
2023年1月15日（農曆12月24日）為「送神」開始，趁著諸神昇天述職不在的期間，家家戶戶舉行大掃除，有著掃除家中一切晦氣之意，這段時間直到除夕打掃完才能貼春聯，最晚則要在節氣大寒（1月20日）前清掉舊春聯。
最佳貼春聯時間是除夕早上6點到中午12點之間，此時陽氣最旺；正南、正北、正西和西南都是兔年的財位，可在家中這幾個方位貼上新春聯。命理專家黃逢逸則建議，由於年獸多在深夜11點後出沒，最晚不要拖過除夕深夜11點。
▌新春聯誰貼最旺？
命理專家柯柏成指出，除夕當天貼新春聯的好時機，有以下幾個時段：
1. 卯時（上午五點至七點）：可得貴人運。家中適齡待嫁未娶的家人，讓他們動手去貼可以招人緣桃花。
2. 辰時（上午七點至九點）：家裡負責賺錢者貼可以得財氣。
3. 巳時（上午九點至十一點）：家裡有人從事業務、老師，甚至是網紅、政論名嘴，讓他們去貼可以增進口才。
4. 午時（上午十一點至下午一點）：家裡有久病不癒者，讓他們貼春聯，取正午當旺陽氣可去除病魔；但若無法動身，家人也可以代貼，貼完後務必告訴當事人已幫忙處理好，來年的病就會好轉。
▌貼春聯有禁忌
1. 上下聯貼錯
通常拿到的春聯有三幅，兩幅直聯一幅橫聯。直聯其中一幅最後一字為仄聲字，就是上聯；反之若為平聲，就是下聯。而國字注音第三聲、第四聲、入聲皆是仄聲字，平聲字即是國字注音第一聲、第二聲。
萬一發現上下聯的尾字都是平聲，那就選台語和國語發聲有明顯區別的那個字，作為仄聲字及上聯。
2. 大門口貼「春」字
居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等。因為在古代，只有怡紅院（如現代的聲色場所）會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。
3. 大門口倒貼春聯
依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思。但大門口把財倒過來貼，則會有「財倒光光」的意思；同樣的概念，大門口的「福」字也不能倒貼，恐會把福氣倒光。
至於窗、內門或水缸、酒缸等器具則可倒過來貼。就民俗觀點，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。
4. 春聯貼雙數
門口大門貼春聯，記的要貼單數，單數1、3、5為陽，象徵吉祥；偶數2、4、6為陰，容易招陰，至於整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。
5. 舊春聯沒撕下來
把舊春聯撕下來、撕破，代表「除舊布新」，不可直接把新春聯貼在舊春聯之上。
6. 春聯上有不吉利的字
春聯應講求個性化，把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯時還要注意，如「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字絕對不要出現，同音字也不要出現。
7. 喪事期間貼春聯
家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則好像在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了。
▌撕春聯有妙招
撕下舊春聯後，總會有醜醜的雙面膠痕跡？建議在撕春聯時可以搭配吹風機，用熱風讓膠軟化，便可一鼓作氣撕乾淨。若遇到殘膠也可使用酒精或去漬油，不過要注意，若牆面有漆油漆則應避免，否則恐有掉漆風險。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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