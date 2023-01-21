中獎沒？刮刮樂「神秘3英文字母」對起來！秒知中多少錢
金兔年到，很多人除了慶祝團圓，也總會玩刮刮樂討吉利，甚至不少人會買整本刮刮樂，全家大小一起沾沾喜氣，試試手氣。有網友分享刮刮樂神秘英文代碼對照表，不用刮完整張刮刮樂，只要刮出英文代碼就知道「中獎了沒」。
台灣彩券公司今年共推出6款新春限定刮刮樂，最大獎「2000萬超級紅包」每張售價新台幣2,000元，2,000萬元共有七個，是歷年最多，二獎「200萬元加賓士休旅車」有十個，還有850個三獎100萬元。
另外如果很怕槓龜沒中獎，台彩今年還有推出生肖主題刮刮樂「金兔獎」，每張售價500元，強調中獎率100%，共有14個頭獎300萬元。另外還有每張售價200元的「大三元」、「好運連發」、每張售價100元的新春套票「兔年行大運」以及「財神迎春」，玩法很多樣。
這麼多玩法，這麼多獎項真讓人眼花撩亂。之前也有網友在Dcrd分享英文代號照表，強調只要背起來，就可以減少誤判機率。不過也有網友認為刮刮樂的樂趣還是在於「刮」出驚喜，如果刮到一半就開始檢查代碼，樂趣就少了一大半了。
下為英文代表號與中獎金額對照表
HUN 新臺幣100元
TWO 新臺幣200元
THR 新臺幣300元
FOR 新臺幣400元
FIV 新臺幣500元
SIX 新臺幣600元
SEV 新臺幣700元
EGT 新臺幣800元
NIN 新臺幣900元
THO 新臺幣1,000元
TWL 新臺幣1,200元
TFH 新臺幣1,400元
FTN 新臺幣1,500元
STN 新臺幣1,600元
SEN 新臺幣1,700元
EGN 新臺幣1,800元
TTH 新臺幣2,000元
TRT 新臺幣3,000元
FCH 新臺幣4,500元
FVT 新臺幣5,000元
SXT 新臺幣6,000元
SVT 新臺幣7,000元
SCH 新臺幣7,500元
ETT 新臺幣8,000元
NIT 新臺幣9,000元
TEN 新臺幣10,000元
FRT 新臺幣14,000元
FCT 新臺幣15,000元
SIT 新臺幣16,000元
EHT 新臺幣18,000元
TTP/TTO 新臺幣20,000元
THY 新臺幣30,000元
FTY 新臺幣50,000元
SZJ 新臺幣60,000元
SVY 新臺幣70,000元
RTY 新臺幣80,000元
NTY 新臺幣90,000元
OHK 新臺幣100,000萬元
OML 新新臺幣1,000,000萬元
TOP 頭獎，30-2000萬不等。
以上訊息僅供參考，實際中獎資訊仍以台彩公布為準。
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