中獎沒？刮刮樂「神秘3英文字母」對起來！秒知中多少錢

金兔年到，很多人除了慶祝團圓，也總會玩刮刮樂討吉利，甚至不少人會買整本刮刮樂，全家大小一起沾沾喜氣，試試手氣。有網友分享刮刮樂神秘英文代碼對照表，不用刮完整張刮刮樂，只要刮出英文代碼就知道「中獎了沒」。

台灣彩券公司今年共推出6款新春限定刮刮樂，最大獎「2000萬超級紅包」每張售價新台幣2,000元，2,000萬元共有七個，是歷年最多，二獎「200萬元加賓士休旅車」有十個，還有850個三獎100萬元。

台灣彩券公司日前舉辦「2023刮刮樂新品首發記者會」，台彩公司董事暨發言人黃志宜（後排中）公布新春限定刮刮樂，民眾期待的「2000萬超級紅包」，總獎金與各獎項個數都破紀錄。中央社

另外如果很怕槓龜沒中獎，台彩今年還有推出生肖主題刮刮樂「金兔獎」，每張售價500元，強調中獎率100%，共有14個頭獎300萬元。另外還有每張售價200元的「大三元」、「好運連發」、每張售價100元的新春套票「兔年行大運」以及「財神迎春」，玩法很多樣。

這麼多玩法，這麼多獎項真讓人眼花撩亂。之前也有網友在Dcrd分享英文代號照表，強調只要背起來，就可以減少誤判機率。不過也有網友認為刮刮樂的樂趣還是在於「刮」出驚喜，如果刮到一半就開始檢查代碼，樂趣就少了一大半了。

下為英文代表號與中獎金額對照表 HUN 新臺幣100元 TWO 新臺幣200元 THR 新臺幣300元 FOR 新臺幣400元 FIV 新臺幣500元 SIX 新臺幣600元 SEV 新臺幣700元 EGT 新臺幣800元 NIN 新臺幣900元 THO 新臺幣1,000元 TWL 新臺幣1,200元 TFH 新臺幣1,400元 FTN 新臺幣1,500元 STN 新臺幣1,600元 SEN 新臺幣1,700元 EGN 新臺幣1,800元 TTH 新臺幣2,000元 TRT 新臺幣3,000元 FCH 新臺幣4,500元 FVT 新臺幣5,000元 SXT 新臺幣6,000元 SVT 新臺幣7,000元 SCH 新臺幣7,500元 ETT 新臺幣8,000元 NIT 新臺幣9,000元 TEN 新臺幣10,000元 FRT 新臺幣14,000元 FCT 新臺幣15,000元 SIT 新臺幣16,000元 EHT 新臺幣18,000元 TTP/TTO 新臺幣20,000元 THY 新臺幣30,000元 FTY 新臺幣50,000元 SZJ 新臺幣60,000元 SVY 新臺幣70,000元 RTY 新臺幣80,000元 NTY 新臺幣90,000元 OHK 新臺幣100,000萬元 OML 新新臺幣1,000,000萬元 TOP 頭獎，30-2000萬不等。

以上訊息僅供參考，實際中獎資訊仍以台彩公布為準。

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