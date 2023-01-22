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這三天不要拜年！兔年拜年懶人包 6大禁忌犯了恐觸霉頭

聯合新聞網／ 綜合報導
過年到別人家拜年時，記得不要兩手空空。 圖／ingimage
過年到別人家拜年時，記得不要兩手空空。 圖／ingimage

開心迎來農曆新年，每到這時候，大家都喜歡相約團聚，不過在享受熱鬧氣氛之餘，拜年也有6大禁忌習俗要特別注意，避開才能不失禮，開心地度過新的一年。

1.春節這三天別拜年

拜年也要挑對時間，據說以下三天適合待在家裡，不宜外出、拜年。

大年初三：又被稱為「赤狗日」，赤狗為「熛怒之神」，若遇到祂可能會有壞事發生。

大年初四：傳說灶王爺會點名，最好是待在家中，以免錯過。

大年初七：這天是「人日」，也就是人類誕生的日子，同樣不適合外出。

2.事先約好時間再拜年

過年到親友家拜年前，應要先跟主人約好時間，讓主人有時間準備，突如其來的「驚喜」有時反而讓人困擾，另外也不宜太早拜訪，並且千萬別對睡覺的人拜年，習俗說這舉動會讓對方一整年臥病在床。

3.拜年服裝顏色要慎選

到別人拜訪的時候要特別留意服裝是否得體，過年期間，切記別穿全黑或全白的衣服，因為與喪服顏色相近，會被當作不吉利的象徵，建議穿著紅色或是鮮豔亮麗的顏色，另外也別穿拖鞋拜訪，襪子沒破洞也是要注意的地方，代表對主人家的尊重。

4.別在他人面前開紅包

過年收到紅包時，千萬別當著他人面前打開，更不能直接拿出紅包裡的鈔票來數，這樣的行為非常失禮，還會顯得自己見錢眼開、嗜錢如命。

5.拜年千萬不要空手去

千萬不要兩手空空到他人家拜年，記得準備伴手禮表示心意，不用太高級、像是水果、點心、酒品都可以。除此之外，避免準備「時鐘、雨傘、球鞋」等諧音物品，這些東西帶有負面意思，不宜送這類禮物，以免被帶來霉運。

6.拜年時間不適合太長

到別人家拜年也要體諒對方招待賓客的辛勞，不宜待太久，建議1小時左右就能離開，降低對方的負擔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 兔年

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