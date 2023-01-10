2023過年拜拜教戰手冊！9個重要日子別漏拜 拜對一路旺整年

【文：武美齡】

農曆新年拜拜眉角多，從尾牙到元宵有許多重要節日是拜拜的大日子，拜祖先、拜土地公、還是拜天公？哪一天該拜誰？祭品怎麼準備？總讓新嫁娘、小媳婦們搞得一頭霧水，2023年過年拜拜日程表和祭拜重點懶人包，讓你一次秒懂。

2023年尾牙1/7 (農曆12/16)：拜土地公、地基主

尾牙這天除了吃刈包、潤餅，別忘了拜土地公，習俗上每月的初二、初十六皆都「作牙」的日子，也是祭拜土地公的日子，二月初二稱為「頭牙」，十二月十六則稱為「尾牙」，感謝土地公庇佑農作收成與生意順利。

BabyHome網媽則分享：「我是準備牲禮、水果和刈包、潤餅來拜土地公」、「土地公愛吃甜的，當天菜市場會有很多店家賣花生糖、麻糬。」

拜完土地公後緊接著感謝地基主，由於地基主被視為陰神，一般會於傍晚祭拜，祭拜時盡量簡單快速即可。

2023年送神1/15(農曆12/24)：拜灶神

送神日是每年的農曆12月24日，在民間信仰中，這天凡間的神明包括灶神會返回天庭，向玉皇大帝報告人間善惡，為了感謝灶神一整年的辛勞，這天民眾多會準備祭品獻給灶神，如水果、發糕、甜湯圓、糖果等甜食，讓神明吃飽甜頭不向天庭打小報告。

BabyHome網媽分享：「多用湯圓、麥芽糖、豬血糕，這些又黏又甜的供品，可以封住灶神的嘴巴」、「廚房每家都有灶神，面對瓦斯爐拜，拜糖果、水果、湯圓、金紙，灶王爺回天庭才會說好話。」

2023年小年夜1/20(農曆12/29)：拜天公

農曆新年拜天公是重要大事，有些家庭會在小年夜過了子時（23時至1時）就開始祭拜。

BabyHome網媽分享：「準備三牲、鮮花、蠟燭、鳳梨、蘋果、橘子，天公金紙（問金紙店就會告訴你要買什麼了)、糖果、酒」、「我們是用水果拜，三牲太多擔心吃不完」、「娘家是準備餅乾、水果跟紅龜粿及一些糖而已，拜拜是貴在誠心」。

​圖片來源／​pixabay

2023年除夕1/21(農曆12/30)

除夕拜拜對許多家庭來說是農曆年間的重頭戲，台灣各地祭拜習俗略有不同，一整天的拜拜重點時間如下：

約在中午之前：拜神明、祖先

神明供品：三牲、水果、年糕等

祖先供品：豐盛飯菜、水果，並擺好碗筷、杯子請祖先來家裡用餐

下午3點前：拜地基主，或也可拜完神明祖先後接著拜地基主

供品：簡單飯菜即可、拜地基主的金紙

BabyHome網媽分享：「我之前有聽老師說不用準備太豐盛，不然神明會以為你過得不錯，就不保佑了」、「我覺得心意最重要，照自己意思拜就好」、「我也覺得心意到就好了，我婆家與娘家習俗不同，也許拜法無法完全道地，但不知者無罪，心意最重要」。

2023年初一1/22(農曆1/1)

迎向嶄新的一年，初一要向神明及家中祖先祈求新年的保佑及關照，祭品按照一般初一 、十五拜拜的等級即可。

部分民眾為了新年沾好運，會到廟裡上香，BabyHome網媽分享：「每年初一都會把家裡附近所有的廟宇都走一次，行程很緊湊」、「初一走春~固定都會去廟裡拜拜」、「我是客家人，每年的大年初一就是到靈骨塔去拜阿婆，那兒真的很熱鬧呢」。

2023年初四1/25(農曆1/4)：迎眾神、灶神

接神日就在初四，這天可不能馬虎，得將先前送走的眾神迎回凡間，因俗諺有一說「送神早、接神晚」，故這天通常都會在午後才開始祭拜。

祭拜時記得保持家中整潔明亮，準備鮮花、水果、糕點祭拜神明，另有民俗專家建議這天儘量不要出遠門，因傳說灶神會在這天清點戶口。

圖片來源／​pixabay

2023年初五1/26(農曆1/5)：迎財神

提到新春初五，一般人會聯想到開市、開工，但這天其實也是五路財神的生日，民眾會藉著替財神爺祝壽，祈求財神爺保佑生意興隆。開工拜拜的水果可用橘子，代表大發利市；鳳梨則有「好運旺旺來」之意。

BabyHome網媽分享：「汽水（有氣才會旺）、蛋糕（發啊）、鳳梨（旺來），這三樣是一定要的啦」、「準備開心果、蘋果（開心有結果）、白菜頭綁上紅布條（好彩頭），其他水果加一加湊個六樣（六六大順）」。

2023年初九1/30(農曆1/9)：拜天公

玉皇大帝的生日就在正月農曆初九，一般民間稱為「天公生」，前一天初八過了子時（晚上11點後）就可祭拜。

BabyHome網媽分享：「天公不喜歡殺生，最好拜素的供品」、「準備麵線、鮮花、發糕、麻佬、水果、壽桃、紅龜糕，鞭炮看個人要不要放，我們選擇不放，免得事後要掃一堆紙屑」。

2023年2/5元宵節(農曆1/15)：拜天官大帝

元宵節又被稱作「小過年」，在開心吃湯圓、賞花燈、猜燈謎之餘，別忘了這天也是道教神明天官大帝的生日，祭拜時可祈求天官賜財賜福，是民間習俗中「補財庫」的好時機。

由於元宵節是傳統重要節日又逢農曆十五，部分家庭也會在元宵節這天一起祭拜祖先、神明、地基主，或再加拜床母，保佑孩童今年平平安安。

圖片來源／​pixabay

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