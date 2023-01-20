60年一遇！2023「黑兔年」不一般 預示今年要小心

2023年不一般！是兔年也是雙春年，以陽曆年轉化成天干地支、五行，2023年是癸卯年，而癸屬水，水代表黑色，卯則為兔，合起來便是黑兔，60年一遇，下個周期將在2083年。

碰巧2023年又是閏二月，加上出現兩個立春的雙春年，古代農人說「雙春黑兔年，冬夏蓋春秋」，一年中幾乎看不見春與秋，易有倒春寒、秋老虎天氣，意為「春天要防寒，秋天要防暑」。

黑兔年是吉是凶？

綜合陸媒消息，傳統命理上，黑兔年相較不吉利，廣傳黑兔年大災難「黑兔走入青龍穴，欲盡不絕不可言」，來自古代唐朝李世民唐太宗為測國運的著名預言書《推背圖》，解釋眾說紛紜，一是由兔年進入龍年，二是黑兔吃了豹子膽走入龍穴，揭示黑兔有竄位之意，不自量力。

警示今年要小心、周慮，別貪圖一次成功的快樂，存好備用基金可使生活更穩定。職場方面以往可能較平順，但這一年容易出現麻煩。

但也有另一派認為，上次1963年的黑兔年未發生重大災難，黑兔僅是命格裡的稱呼，不代表不好的，反而以水為財，有財兔之意。

犯太歲如何轉運？

民俗專家廖大乙指出，兔年正沖生肖屬兔、雞者，偏沖屬鼠、馬者，屬龍者則是小偏沖，這5生肖因為犯太歲，運勢難免受影響，別忘了要安太歲，也建議平時少穿黑、白色，尤其是參加春酒、抽獎等活動場合，盡量穿鮮艷明亮的衣服，扭轉暗淡的磁場及運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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