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初三「赤狗日」年節最凶！這些禁忌碰不得 當心衰整年

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初三「赤狗日」年節最凶！這些禁忌碰不得 當心衰整年

聯合新聞網／ 綜合報導
大年初三俗稱「赤狗日」，民俗忌外出拜年，恐招致口角衝突。記者侯永全／攝影
大年初三俗稱「赤狗日」，民俗忌外出拜年，恐招致口角衝突。記者侯永全／攝影

過年是家家戶戶團聚的日子，俗稱「小年朝」或「赤狗日」的大年初三，可是春節中的大凶之日，若不慎觸碰禁忌當心窮整年。

民間傳說赤狗為憤怒之神、年初三剛好是赤狗出行的日子，因此大年初三有「赤狗日」之稱，可是農曆春節中的大凶之日，聯合新聞網為大家整理初三5大禁忌，當心別觸碰以免影響運勢。

1.忌外出拜年

因為初三為大凶赤狗日，根據傳統習俗，容易與他人發生口角，為防招惹是非，因此選擇不外出拜年僅在家中祭祀神明，因此年初三又有「小年朝」的別稱。

2.忌宴客

另外赤也有赤貧之意，初三若宴客，恐導致接下來一年脫離不了貧窮。

3.不宜點燈

傳說初三晚是老鼠娶親的日子，為避免打擾老鼠娶親，因此要早早入睡不宜點燈，也可在家中廚房放米、鹽巴、年糕，象徵給老鼠吃，一旦飽足後接下來整年便不會加害於人。

4.不宜行房

經過除夕、初一、初二繁忙後，初三早已累積許多疲勞，行房可能導致女生氣血不足；另一說則是避免打擾老鼠娶親，若夫妻、情侶想恩愛，建議另擇他日。

5.不吃米飯

相傳大年初三是穀子生日，為祈求接下來一整年穀物豐收，當天禁止吃米飯。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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