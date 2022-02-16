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新北市平溪天燈節 主燈升空許願疫情＋0

中央社 / 新北15日電

新北市平溪天燈節今晚在平溪區十分廣場舉辦，插畫風格的20呎主燈，在副市長謝政達題字「平安祥虎」，並寫上疫情＋0後，與百盞天燈冉冉升空，許下希望疫情平穩的祝福。

元宵節天燈活動晚上在新北市平溪十分廣場舉行，20呎超大型主燈伴隨逾百盞天燈同步齊飛，上面繪製新北知名景點，讓壓軸活動達到最高潮，浪漫場景讓遊客驚豔。

副市長謝政達致詞時表示，每人都希望一輩子有機會來平溪放天燈，今年因為疫情的關係，所以他寫下平安祥虎、平安最好，希望一整年都能很順利度過。

他說，今年以插畫風格繪製的主燈，代表國際級觀光品牌，希望國際肯定經典節慶活動，帶領大家認識觀光品牌新美學。

市府觀光旅遊局表示，今年在天燈宣傳新北市景點，包括十分瀑布、十三層遺址及瑞芳象鼻岩等，並對應國際旅遊聖地，如美國尼加拉瀑布、祕魯馬丘比丘及沖繩萬座毛等，呼應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，不必出國也能賞遍世界奇觀。

今天晚間在夜空中，巨型天燈緩緩升起，旁邊四周配上小天燈以及民眾的祝福，有人希望課業順利，也有人寫下「瑞芳平安」、「疫情＋0」，寫滿願望的天燈點燃底座火焰後冉冉升空。

觀旅局說，平溪打卡新地標的藝術裝置，結合幻彩、繽紛、古樸與天燈氛圍與意象，包括「平溪意象」、「夜空霓幻」、「許願星河」、「星空夜未眠」、「幻彩枯枝」以及「幸福籠罩」，持續展出至2月28日，每天傍晚5時亮燈至10時。

春節

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圖輯／平溪天燈飛向天際 細雨紛飛中民眾祈願

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