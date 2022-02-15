元宵節今年比去年早11天！ 專家揭背後神秘原理「與月亮有關」

元宵節是農曆新年後的第一個月圓之夜。一些民眾發現，元宵節很「調皮」，去年對應的國曆日期是2月26日，今年對應的國曆日期為2月15日，而明年對應的國曆日期則是2月5日。

這意味著今年的元宵節比去年早了11天，而明年的元宵節又比今年早了10天，明年跟去年日期差21天之多。同樣是元宵節，為何國曆日期時早時晚呢？

中國天文學會會員、天津市天文科普專家趙之珩解釋說，中國古代使用的曆法叫作農曆，這是一種陰陽曆，以月球圓缺，即月相盈虧和太陽的週年視運動的週期為依據。中國農曆曆法規定，大月30天，小月29天，積12個朔望月為354天或355天；在國曆中，地球繞太陽公轉一週為一回歸年，平年365天，閏年則為366天。兩者相差11天左右。

為了補齊與回歸年相差的天數，不致造成月份和季節的嚴重脫節，調節的方法是在有的年份安排13個月，有兩個一樣的月份，稱為「置閏」。「置閏」的規則依據二十四節氣來定。

由於中國曆法中有「置閏」這樣的巧妙安排，每年元宵節對應的公歷日期，總是要麼提前11天左右，要麼後推19天左右。這也造成，有的年份國曆2月過元宵節，比如2016年、2025年；有的年份國曆3月過元宵節，比如2018年、2037年。

翻閱天文年曆發現，就21世紀這100年而言，最早的元宵節是國曆2月4日，如2061年；最晚的元宵節是國曆3月5日，如2015年，兩者日期更是相差一個月之久。

延伸閱讀：

《唐宮夜宴》主角唐代少女再現 元宵節目玩轉河南博物院

元宵節｜朗月高懸花燈萬盞 故宮慶成燈有何寓意？

文章授權轉載自《香港01》