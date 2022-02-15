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元宵吃「三的倍數顆」開運 二月財運這4個生肖將大發

聯合新聞網 / 綜合報導
元宵吃三的倍數顆可為新年添好運。圖／聯合報系資料照片
元宵吃三的倍數顆可為新年添好運。圖／聯合報系資料照片

今（15）日就是元宵節， 是農曆新年中的第一個月圓之夜，因此又稱「上元節」、「小過年」，民眾除了安排前往欣賞花燈外，也可吃元宵補運，以求「一元復始」的新年新氣象。塔羅牌老師艾菲爾也在粉絲專頁上說明元宵開運吃法及二月財運大發屬相男女，希望民眾可以為今年博得好彩頭。

元宵外型圓滾狀似月亮，吃它有著祭月、賞月之意，艾菲爾老師建議，湯圓或元宵吃象徵「三陽開泰」的三或三的倍數顆，表示新生、興盛、欣欣向榮，替自己招來開春好運。此外，他也排名四個二月財運即將大發的生肖，並給予關鍵詞作為提醒。

第一名屬相牛的民眾正財爆發，無論是創業者、上班族，只要把握機會即可成功，有望口袋滿滿、走在路上意氣風發；第二名屬相狗的民眾進祿生財，不僅工作事務進行順利，且彩券中獎機率高，有空可以抽空去買張試試；第三名屬相羊的民眾荷包豐厚，考慮調職、轉職的人可趁機轉換跑道，因受上司重用的機會大增，所以容易爭取令人滿意的薪資；第四名屬相豬的民眾偏財大好，將獲得額外收入，除了投資理財者能找到適宜的時機與資源，也會因為貴人運爆棚而升職。

其餘生肖的人沒有上榜也別灰心，可以參考艾菲爾老師的元宵開運吃法，新的一年依舊有福氣。

春節 財運 開運 塔羅牌 元宵節 湯圓

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