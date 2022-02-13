台灣燈會點亮高雄 各地花燈不輸陣

建築物與河流都成燈光藝術，無人機藝術展演光彩奪目，「台灣燈會在高雄」美到爆！高雄主辦本屆燈會擺出雙主場（衛武營、愛河），誠意滿滿，衛武營藝術中心與愛河水岸搖身一變為燈節主角，愛河展場更祭出1500台無人機的壯闊展演，目前僅剩18、19日兩場演出。

其他地區也不甘示弱，各自展現燈節特色，如台北燈節搭配捷運地圖，在流轉燈光中，也可到巷弄間大啖美食；新北首創「燈會劇場」，讓陣頭、音樂劇與馬戲團等表演助攻燈會；台中燈節主燈則以「台中虎爺」為主題，祈求台中未來一年欣欣向榮。

藝術中心成主燈

台灣燈會睽違20年重返高雄，這次高雄大手筆舉辦燈會，結合涵蓋高雄流行音樂館的愛河與衛武營國家藝術文化中心兩大場地，佔地超過100公頃的燈光展場，規劃近200件精彩作品，隨著光影流轉，交織出繽紛的燦爛美景；除了炫美的作品外，更有超過2百組以上的精彩節目，供民眾欣賞。

而偌大的衛武園區空間也使得觀賞燈會無需摩肩擦踵，自成清幽散步景緻，享受一旁豐富多彩的樹影夜燈、湖水映照的魅力。其中，《衛武營晚點名》投射三組動態燈光秀作品，配合雄偉音樂變化多端，在音樂廳外牆演出381公尺畫面，極盡臨場感，展現原住民、客家文化與軍營記憶。

無人機助攻愛河

愛河灣展場則打造全台最長主燈，沿著水岸使用超過使用12000盞LED燈，搭配每盞燈飾上都有繽紛萬千的雷射色光，透過單點、分區或分組控制，創造出多元吸睛的動態燈光效果，燈光映照在港灣的水面色，形成「燈水長天一色」的驚艷美景。

眾多民眾驚呼這是「國際級的展演」、「超美超好看」是高雄本次的無人機藝術表演，1500台無人機在空中排列組合，打造絕美的3D光景，包括今年最夯的吉祥物虎爺，碧藍色的鎮煞虎眼，隨著張開的虎口，逼真程度更讓現場的每一位民眾馳騁目眩；國民羽球女神戴姿穎跳殺的身影也被無人機完美捕捉，展現小戴結合力與美的揮拍姿勢。

其他主題包括，「藍鯨躍昇 福爾摩沙」、「世界公民 平等互助」，甚至護國產業的晶片也成為展演主題之一。而無法到現場參與的人，也可透過高雄市政府臉書及YouTube頻道觀看線上直播欣賞。

不僅高雄耀眼

另外，2022年台北燈節以「搭捷運賞燈」為概念，在劍潭站、士林站、芝山站展示燈飾藝術，賞燈之餘更能搭配，到捷運站周邊享用豐富多元的美食；新北燈節則首創「燈會劇場」，在打造主題燈區場景時，搭配陣頭藝演、音樂百匯、街頭馬戲等大型演出。

2022中臺灣元宵燈會「臺中虎耶YA！」白天是大型裝置藝術公園，夜晚則搖身變成耀眼花燈樂園。此次共設置5大主題燈區、超過30組作品、20多座動態燈組及文創市集。主燈是10公尺高的「台中虎爺」，取諧音「臺中好野」（台中富裕），除了老虎的威猛象徵外，更有臺中富足、欣欣向榮的寓意。

台南月津港燈節則是臺灣眾多燈會中，唯一獲得德國紅點設計大獎的燈節。其中，作品《彩繪水族館》邀請孩童成為小小創作家，讓孩子們幫紙上的海洋生物塗上顏色，並掃描畫作，將其投影在巨型虛擬水族館上。











圖說：數萬盞燈飾映照在愛河上，波光粼粼，交映成輝。（高雄市長陳其邁臉書）





圖說：無人機藝術展演主題多元，栩栩如生，美不勝收。（高雄市政府網站）





圖說：台南月津港燈節作品《彩繪水族館》讓孩童的彩繪作品成為燈節裝置。（主辦單位）

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