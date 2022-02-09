還有3個頭獎未送出...她曝刮刮樂選號秘笈 尾數「挑這碼」穩賺

每年到了春節期間，台彩就會推出多款刮刮樂吸引買氣，不少民眾也會前往彩券行消費試試手氣。不過目前仍有許多大獎未開出，據台彩統計至昨天（2月8日），已刮出2個2000萬元、5個200萬元+BMW休旅車、304個100萬元；目前還剩下3個頭獎、4個二獎以及346個100萬元等待幸運兒到來。一名女網友發現自己身邊的幸運兒都跟「尾數5號」特別有緣，讓她忍不住把中獎彩券分享出來。

原PO在Dcard以「刮刮樂5號的傳說」為題，發文指出男友過去曾在Dcard上看到很多人因為買數目字有5的刮刮樂而中獎，所以也在大年初一那天買一張面額2000元的尾數5號刮刮樂試手氣。當下原PO還勸男友「不要太信邪啦」，結果刮出來竟中獎1萬元。

直到6日那天，原PO和家人一起吃飯時，妹妹得知原PO男友的中獎消息，「也想刮個2000開個運」。妹妹在原PO男友的說服下選了5號，結果中了10萬元，全家人還一度驚喜得「在馬路邊尖叫」。

當天回家最小的妹妹看到原PO的男友和二姊都用5號中獎了，所以也在家裡附近的彩券行買了面額2000元的5號刮刮樂，刮出來發現中了5000元。

從原PO貼出的3張刮刮樂照片，發現「都是尾數5號中的」，雖然3張都是在不同彩卷行買的，但是這個結果讓原PO直呼「真的蠻扯的啦！」原PO還透露自己始終不信邪，選了其他號碼結果槓龜。

貼文曝光後，有人跳出來分享「我是5號生日，所以刮刮樂也挑5號的想說試試看。買了兩張（面額）1000元的，有一張槓龜另一張中5000元；後來再買（面額）2000元的也中獎5000，我愛5號！」

今年過年前，士林夜市知名飛來發彩券行老闆黃偉祺就曾向《聯合新聞網》曝光2022年熱門選號秘笈，他說很多彩券迷會選擇買頭尾數字，一些有選擇障礙的民眾，多半選擇尾數5、6、7、8號，其中數字5用英語發音，諧音就是「GIVE ME FIVE」，帶有慶祝的吉祥意味。

原PO的大妹妹在原PO男友的說服下選了5號，結果中獎10萬元。 圖／翻攝自Dcard