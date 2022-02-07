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開工紅包不要丟 留下放「這些地方」能催旺整年財運
今天是開工日，命理師柯柏成建議，開工紅包要留置過完元宵再取用，空的紅包袋可以留下來，放在辦公桌上的抽屜、桌墊或電話機下，直到明年除夕再回收，也可放在自家指定區域，藉此催旺一整年的財運。
命理師柯柏成在臉書貼文指出，今天是年假結束的第一天，許多公司都會給員工「開工紅包」，無論金額多少，他建議，開工紅包至少要留置過完元宵再取用。空的紅包袋可以繼續留置催運，一直到來年除夕前再回收。
柯柏成表示，收到開工紅包後，可在紅包上寫下公司文化精神、老闆激勵話語、鞭策自己的事業格言等，也可只寫下自己的名字，只是催運效果有些差異。
之後可將紅包袋放於辦公桌的抽屜、桌墊或電話機下，因為此法不可招搖，所以須完全遮蓋紅包袋，不小心被看到就重新放好，另外也可放在家中書桌、床頭櫃上右前方、枕頭底下、枕頭套裡，都可催旺一整年財運。
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