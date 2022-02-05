快訊

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

疫情續發燒？高市傳再清空一家防疫旅館 陳其邁14:30說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初五開市迎財神！6大禁忌曝光：到別人家串門子小心引晦氣

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
初五也是破窮神的日子，也是財神的生日，因此很多人會選擇在這天開市迎財神。示意圖／ingimage
初五也是破窮神的日子，也是財神的生日，因此很多人會選擇在這天開市迎財神。示意圖／ingimage

大年初五又稱為「破五日」，也就是初一到初五的禁忌完全解除。清水孟國際塔羅小孟老師表示，初五也是破窮神的日子，也是財神的生日，因此很多人會選擇在這天開市迎財神，初五雖然沒有什麼重大禁忌，但還是有部份要遵守的小禁忌，一起來看看有哪些吧。

1.家中勿留垃圾：

初五要迎富送窮，因此要將垃圾也就是窮，將它送出去，代表將窮神送走，財神自然就會來了。

2.打掃家裡：

初五這一天要將家中的地板垃圾打掃乾淨，如此就能送走窮氣，家中保持整潔乾淨財神自然就會來。

3.忌訪他人家裡：

初五不宜到別人家裡串門子，容易將晦氣帶給其他人，另一說因為初五大家都在送窮神，萬一走在路上不小心沾染窮氣那就不好了。

4.忌睡午覺：

初五要迎財神因此起來動一動對身體比較好，因為古人認為不動代表窮，要動才會富，因此俗稱「恨窮」，很多商人會選擇在初五開市。

5.不要罵人窮字：

初五為財神生日，因此不宜罵人窮，或在人被後說他人很窮酸，萬一被財神聽到會不好。

6.舊春聯不宜放超過初五：

有貼喜氣春聯的朋友，財神比較會到家中來作客，因為門口越紅越喜氣；反觀舊春聯或破掉春聯一定要處理，不然窮神會上門。

以上為民俗說法，不代表本網立場，切勿過度迷信。

春節

延伸閱讀

虎年財神相助！3生肖過完年財運如虎添翼

初四真的迎財神！大樂透1.86億頭獎一人獨得 獎落這縣市

大年初四迎財神！5招迎神訣竅學起來 小心觸犯這些禁忌會窮一整年

初一財神到！大樂透頭獎2.15億苗栗開出一人獨得

相關新聞

新北40歲太太夢見4隻蝴蝶 夫妻連中4張刮刮樂拿走102萬

春節期間最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，據台彩統計到2月3日已刮出2個頭獎、4個二獎與160個百萬獎金。其中在新北，...

初五開市迎財神！6大禁忌曝光：到別人家串門子小心引晦氣

大年初五又稱為「破五日」，也就是初一到初五的禁忌完全解除。清水孟國際塔羅小孟老師表示，初五也是破窮神的日子，也是財神的生日，因此很多人會選擇在這天開市迎財神，初五雖然沒有什麼重大禁忌，但還是有部份要遵守的小禁忌，一起來看看有哪些吧。

大樂透春節大紅包得主買法曝光 電腦選號中獎比例達8成

大樂透春節大紅包加碼從1月28開始，至昨天除夕夜為止已送出85組100萬元，中獎注數累計達96注，其中有75注獨得百萬獎...

新北燈會「臥虎藏龍」 點亮主燈秀

新北燈會昨晚在新北大都會公園登場，市長侯友宜和貴賓啟動主燈一百四十三秒絢爛燈光秀，長達一百廿米的虎身主燈「臥虎藏龍」，民...

鄭文燦公布動態表演取消 新北燈會仍表演侯友宜說原因

「2022新北燈會」今晚在新北大都會公園幸福水漾園區登場，也有表演節目，媒體問，桃園市長鄭文燦今公布動態表演統統取消，新...

影／新北燈會7大燈區登場 主燈「臥虎藏龍」絢爛143秒

「2022新北燈會」今晚在新北大都會公園盛大登場，由市長侯友宜與貴賓共同啟動主燈143秒絢爛燈光秀，為活動帶來最高潮，長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。