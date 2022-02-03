挑刮刮樂有技巧！資深彩券行店員揭「中獎差別」最推這兩款

大年初三春節連假剩三天，你買的刮刮樂是賺還是虧呢？一名資深彩券行店員分享經驗談，依照價位分類，列出兩款推薦度最高的與最不推薦的刮刮樂，也提醒500元面額中不推「100%中獎率」，因為都是100元獎金居多，更曾遇過粗心客人把「100%中獎率」的刮刮樂丟垃圾桶，讓她哭笑不得。

該名彩券行店員在「Dcard」以「推薦大家玩多少面額的刮刮樂」為題發文，自介已在彩券行上班7~8年，參與過大大小小的節日和賽事，例如過年、世足、足球、MLB還有NBA，她指出所有面額中，只有2000元的刮刮樂快接近過年時才有，並依照100元至2000元列出「推薦程度」。

100元刮刮樂「不推薦」

店員分析，頭獎30萬的款式中獎機率大概是50-60%；頭獎50萬款式中獎機率大概是40-50%；頭獎80萬款式中獎機率大概是30-40%。所以中獎機率蠻低，要嘛一堆沒中，要嘛一堆中100元。

200元的刮刮樂「60%推薦」

店員表示此面額的刮刮樂款式多種屬於「很趣味」，但是「中獎機率50%」的款式她不推，因為不是打平就是沒中，「頭獎200萬的我才推」，一本200元的刮刮樂裡面總共有100張，對比2000元刮刮樂在一本裡大概只會出現1張。

300元的刮刮樂「50%推薦」

「比200元多了100元，然後沒中就覺得很浪費錢！」店員透露，有在玩的客人應該看過中獎金額有4500、7500、15000元，不是每一本都有一張，「彩券行做那麼久，我300看過最大獎也才15000而已，但就是花300有機會拚到4500、7500或15000，機率大概是10-20%吧」，所以沒有很推。

500元的刮刮樂「80%推薦」

店員推薦其中頭獎500萬的刮刮樂，但目標不是頭獎，而是一本50張裡唯一會有的一張5000元獎金，運氣好的話就會挑中，另外，由於「100%中獎率」款式的獎金大多是100元居多，所以她不推薦，「對我來說沒中跟中100是差不多的意思」。

1000元的刮刮樂「30%推薦」

「不推是因為要嘛不中，要嘛中獎才500起跳！真心覺得超級不划算」，店員表示，會看中獎代碼的大概都知道1000元獎金的代號是「THO」，其中買麻將款式的客人不會看代碼又不複查中獎圖示的很慘，獎金都是直接進店員口袋。

2000元的刮刮樂「80%推薦」

這款就是來拚運氣的，如果一本都沒有萬起跳的未授權獎金，大概回本落在22-24，沒有什麼中獎技巧，單純看客人喜歡1~18哪一個數字。