花2萬買整本刮刮樂 他讚嘆：台彩獎金分布均勻！

過年期間彩券行大排長龍，人人都想迎接財神，讓新的一年財源滾滾，網路上也有許多刮刮樂如何中獎的「教學秘訣」，日前財經達人「股海筋肉人」在除夕夜期間，買了100張刮刮樂做實驗，沒想到結果令人讚嘆「台灣彩券」很厲害。

臉書粉專「股海筋肉人」PO文表示，他事先用台彩數據來算刮刮樂的期望值，事後決定「坐而算不如起而刮」，跟家人合資2萬元，決定針對售價兩百元的「台灣金讚」整整一本，共100張來做實驗。

臉書粉專「股海筋肉人」分析台灣彩券的中獎率。圖擷自 臉書粉專「股海筋肉人」

股海筋肉人指出，由於深知刮越多、就越會貼近期望值 – 每張虧50.44元，兩張虧一百....依此類推，畫成圖形就是一個斜率m=-50的斜直線，所以本來的策略是講好，「好，如果我們刮到出現個大peak的時候就收手」。

但沒想到在除夕這天，他們十張十張買、請店員拆一本全新的「台灣金讚」給他們，然後這本只賣他們，卻完全沒有出現「PEAK」，於是他們把整本都刮玩了。

最後，他把結果統計成excel，他指出，花費20,000元，回收14,500元，虧5,500，比預期多虧500元。獎項部分，100張共32張中獎，200元中16張、300元中6張、500元中1張、1,000元中9張。

至於尾數到底有沒有差別？股海筋肉人表示，因為樣本數太少，他只有刮一本，所以得到的答案沒辦法複製與驗證，除非有眾多的樣本數，有其他數個也是刮一本的數據，那也許還多了點參考價值。

至於刮了沒中之後、隔壁號碼的那張會不會比較可能中獎率？股海筋肉人分享了一張圖，讓網友看編號1~100的中獎離散值，股海筋肉人也透露，真的很佩服台彩到底是如何派彩的，怎麼樣能夠在列印獎券的時候將獎金如此均勻但隨機地偶有異數產生？

最後，股海筋肉人指出，其實這次這樣刮、結果離台彩公告的獎金結構數字已經是相當吻合了。要不是樣本數太少，不然依照這樣子來作結論的話，也許可以在大幅向下偏離期望值時、再多刮一張。意思就是，一張只「應該」讓你虧50，所以如果刮了五張都沒中，已虧1,000元，已大幅偏離期望值-250元，不妨再多刮一張。股海筋肉人表示，刮刮樂跟股票是兩回事，前者他相信均值回歸，後者他可不信啊！不要亂套用，刮刮樂沒中就當作對社稷做出無私奉獻、但股票賠錢亂凹單是會掛的啊！