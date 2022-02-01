快訊

日相岸田有位零負評妻子 IG發合照卻挨批大男人主義

搶當台積電股東！賣場198元福袋抽股票 開店10分鐘賣光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花2萬買整本刮刮樂 他讚嘆：台彩獎金分布均勻！

聯合新聞網 / 綜合報導
臉書粉專「股海筋肉人」分析台灣彩券的中獎率。圖擷自臉書粉專「股海筋肉人」
臉書粉專「股海筋肉人」分析台灣彩券的中獎率。圖擷自臉書粉專「股海筋肉人」

過年期間彩券行大排長龍，人人都想迎接財神，讓新的一年財源滾滾，網路上也有許多刮刮樂如何中獎的「教學秘訣」，日前財經達人「股海筋肉人」在除夕夜期間，買了100張刮刮樂做實驗，沒想到結果令人讚嘆「台灣彩券」很厲害。

臉書粉專「股海筋肉人」PO文表示，他事先用台彩數據來算刮刮樂的期望值，事後決定「坐而算不如起而刮」，跟家人合資2萬元，決定針對售價兩百元的「台灣金讚」整整一本，共100張來做實驗。

臉書粉專「股海筋肉人」分析台灣彩券的中獎率。圖擷自臉書粉專「股海筋肉人」
臉書粉專「股海筋肉人」分析台灣彩券的中獎率。圖擷自臉書粉專「股海筋肉人」

股海筋肉人指出，由於深知刮越多、就越會貼近期望值 – 每張虧50.44元，兩張虧一百....依此類推，畫成圖形就是一個斜率m=-50的斜直線，所以本來的策略是講好，「好，如果我們刮到出現個大peak的時候就收手」。

但沒想到在除夕這天，他們十張十張買、請店員拆一本全新的「台灣金讚」給他們，然後這本只賣他們，卻完全沒有出現「PEAK」，於是他們把整本都刮玩了。

最後，他把結果統計成excel，他指出，花費20,000元，回收14,500元，虧5,500，比預期多虧500元。獎項部分，100張共32張中獎，200元中16張、300元中6張、500元中1張、1,000元中9張。

至於尾數到底有沒有差別？股海筋肉人表示，因為樣本數太少，他只有刮一本，所以得到的答案沒辦法複製與驗證，除非有眾多的樣本數，有其他數個也是刮一本的數據，那也許還多了點參考價值。

至於刮了沒中之後、隔壁號碼的那張會不會比較可能中獎率？股海筋肉人分享了一張圖，讓網友看編號1~100的中獎離散值，股海筋肉人也透露，真的很佩服台彩到底是如何派彩的，怎麼樣能夠在列印獎券的時候將獎金如此均勻但隨機地偶有異數產生？

最後，股海筋肉人指出，其實這次這樣刮、結果離台彩公告的獎金結構數字已經是相當吻合了。要不是樣本數太少，不然依照這樣子來作結論的話，也許可以在大幅向下偏離期望值時、再多刮一張。意思就是，一張只「應該」讓你虧50，所以如果刮了五張都沒中，已虧1,000元，已大幅偏離期望值-250元，不妨再多刮一張。股海筋肉人表示，刮刮樂跟股票是兩回事，前者他相信均值回歸，後者他可不信啊！不要亂套用，刮刮樂沒中就當作對社稷做出無私奉獻、但股票賠錢亂凹單是會掛的啊！

春節 刮刮樂 台彩

延伸閱讀

他為全聯福袋6點排隊 疑惑怎沒人來：難道這間沒賣？

高嘉瑜「重新做人」整理房間 網一看照片噁翻：它怎麼還在？

大陸春晚女主播美翻衝熱搜！網挖出「走光黑歷史」引熱議

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 眼尖網友驚見「性感中國紅」

相關新聞

對刮刮樂特別有感覺！土城男連8次中獎 最後還中100萬

過年期間不少人會買彩券試手氣，看能否抽個大紅包，新北土城有名男子在一天內已經7次連續中獎，在店員建議下，第8次直接買張2...

存起來！一圖看懂初一到初五習俗禁忌 誤踩地雷直接窮到年底

農曆正月初一到初五是新年旺財關鍵期，尤其初一是新年頭一天，做任何事都可能影響一整年的運勢，禁忌特別多。《聯合新聞網》為讀者整理初一到初五各種習俗大小禁忌供參考，祝福大家新的一年能夠趨吉避凶、萬事如意。

2022台北走春超精選！不想到熱區人擠人 這10處正好適合你

春節連假就是要走春！在這闔家團圓的日子裡，最適合全家大小一起出遊了，去（2021）年台北市立動物園還一度在過年期間亮起人潮燈號。除了老少咸宜的動物園，以及一些家喻戶曉景點如貓空、陽明山、淡水天元宮外，是否還有其他平常鮮少被提到，卻值得一遊的地方呢？聯合新聞網整理出台北十大室內、戶外好去處，讓您無論晴天或雨天都不怕沒地方去。

口袋名單在這！轟動全台新開幕景點 春節旅遊好去處

每個縣市都有可以讓人馬上聯想到的代表性景點，每到國定假日總會吸引大批人潮。不過除了耳熟能詳的觀光地，也有一些新開幕的地方值得收進口袋名單。聯合新聞網整理出全台17處值得探訪的新興景點，趕快趁春節9天連假去朝聖吧！

新春過年要幹嘛？ 網友力推這六件必做事項

隨著農曆新年越來越近，在這充滿年節氛圍的假期中，總會有些必不可少的事情，而這些新春必做的事情又有哪些？「Social L...

不想過完年緊接著減肥 營養師教你這樣吃

全國疫情肆虐，不少家庭選擇春節期間宅在家，減少外出走春，除夕如何過得有年味又兼顧飲食均衡？台中慈濟護理之家營養師葉凡綾提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。