紅包這樣包會折損！十大紅包小知識99%的人都不知道

紅包怎麼包

「什麼？原來紅包錢不能折的嗎？」年節將近，許多人都開始為過年做準備，小時候過年最期待的就是拿紅包了～出社會後就開始要包紅包，代表已經有能力回饋給家人，也象徵著福氣，但有些小禁忌一定要知道，小心遵守才能有效聚財唷！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，幫你科普紅包小知識，讓你紅包包得大方不失禮～收得也更開心發財！

image source：Unsplash(示意圖)

No.10 紅包袋直式正財、橫式偏財

紅包袋有直式和橫式兩種，如果對方正在拓展事業，想祝福對方事業正財順利，可以使用直式紅包袋。如果想祝對方投資基金、股票賺錢、常常中獎的話，可以使用橫式紅包袋，會帶來偏財運。

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No.9 紅包錢最好存起來不花掉

除夕拿到紅包後，要把紅包放在枕頭下方壓歲，等到初五之後再拿出來，作為「發財金」，不論是存到銀行戶頭或是放錢包，都有助提升財氣。但如果拿到紅包就馬上花掉，那可是會漏財的唷，所以千萬要注意！

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No.8 不能在長輩面前打開紅包看金額

千萬別在長輩面前把紅包打開，有不少人在收到紅包後會當場拆開看有多少錢，但這其實是一件很失禮的事情喔！建議可以退到一旁或等到整個拜年結束後，再打開查看，比較有禮貌啦～

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No.7 包給長輩的逐年增加、包給晚輩的金額一致

包給長輩的紅包稱「添歲錢」，金額要連年增加，代表對長輩的祝福越來越多，表達自己處於順境，為長輩增福添壽之意，通常寧可與去年打平也避免縮水。另外，包給晚輩的紅包金額要一致，如果發現自己的紅包比其他兄弟姊妹少，心裡可能會覺得長輩偏心而產生嫌隙，這樣就不好了！

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No.6 收到紅包放枕下15天留到元宵節

「壓歲錢，其實就是要壓著睡的錢！」除夕夜拿到壓歲錢後，就把紅包放在枕頭底下「壓歲」，度過整整15天，直到元宵節的到來，象徵著讓新年接收到的祝福及好運，能夠一直延續下去，一整年都能順利圓滿。

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No.5 錢財不能對折

有的創意紅包袋不夠大導致錢要折才能放入，勸大家避免使用～過年的時候，不論是給人的紅包或拿到的紅包，都不要對折，因為紅包錢被折過，就如同把財運、好運對折，財運會被阻撓不順暢。而且平整的台語諧音是「有春」，這樣才能有效存錢儲蓄，年年有餘。

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No.4 袋不封口，讓財庫流通

過年時給的紅包就是希望討個吉利、年年順心，袋千萬不能「封口」，封住紅包袋就等於封住財氣，財氣就不能流通，無法活氣生財了！不過其他時候像是婚禮的紅包、喪禮的白包，都可以封口，代表「只會給一次」的意思。

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No.3 除夕夜給紅包，有「壓歲」之意

據說，壓歲的「歲」音同鬼鬼祟祟的「祟」，因此壓歲錢也有壓制邪祟的意義，把不好的災厄壓制下來，迎接好運到。早在漢朝就有規矩，到清朝演變成為過年的習俗，現在壓歲錢已經從「壓制邪祟」的意義轉變為「祝福」。

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No.2 金額要雙數，但避免包「4」（單數有孤單不吉之意）

紅包內的金額一定要雙數，因為好事要成雙，2代表福祿雙喜、6是六六大順，8象徵發財。4雖然是雙數，但諧音與「死」接近，非常不吉利，千萬要避開。單數也要避開，因為「單數」被視為孤單的數字，只有喪禮才會包單數，也千萬別送空的紅包袋，這樣是詛咒對方空空如也。

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No.1 紅包袋與鈔票都要用新的

紅包袋跟鈔票都要用新的，象徵著煥然一新、新年新氣象。使用舊鈔代表有喜氣、財氣已過或減弱的意象，寓意不吉。如果拿用過的紅包再送出去，如同「紅包的好運被拿走」，過期的生肖紅包也不行，不僅不是新的還超糗，所以說，紅包袋真的不能省～快去買新的來沾沾喜氣吧！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年1月21日至2022年1月20日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『紅包小知識』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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